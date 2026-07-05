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搬來台滿100天！日本妹列「22點觀察」台人笑了：被摸透

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣在外國人的眼中到底是怎麼樣呢？一名搬來台灣滿100天的日本妹子發文，整理出22項生活觀察，包括紅綠燈秒數差很大、計程車開車方式刺激、租屋很看運氣、牛奶價格偏高，以及工作幾乎都用LINE聯絡等。其中，她還提到，台灣人「很常聊錢」，引發不少台灣網友共鳴。

原PO近日在Threads發文表示，自己搬來台灣已滿100天，分享這段時間的生活觀察，包括「紅綠燈不是短得誇張，就是長得誇張」、「要跟蟑螂和平共處」、「超市是榴槤天堂」、「計程車開車方式很刺激」、「台灣獸醫很厲害」、「寵物友善」、「天氣變化大」、「工作上超常用LINE，而且都是用私人帳號」、「幾乎買不到二手車」、「租屋很看運氣」、「路上有超大的鳥（黑冠麻鷺）」、「鄉下有超巨大非洲蝸牛」、「晚上的街道很閃很漂亮」、「Mister Donut 是波堤專賣店」、「很愛唱KTV」、「跟朋友出去玩會帶另一半」、「吃飯幾乎全程滑手機」、「幾乎都素顏」、「大家很常聊錢」，也提到1公升牛奶要100多元、停車常常要排等等。

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她強調，對她來說這些只是觀察結果，「本來就知道台灣和日本有很多不一樣的地方，也是在理解這些差異的前提下，做好心理準備搬來台灣的」，接下來會繼續發掘更多台灣和台灣人的可愛之處。

「要跟蟑螂和平共處」台灣人爆共鳴

貼文一出引發熱論，許多台人也爆共鳴，「才來100天就把台灣摸透了，觀察力真不錯」、「台灣牛奶確實偏貴」、「很悶熱，幾乎沒冬天了」、「很中肯，正面負面都有，希望妳適應得還不錯」、「交通時間有一半以上在等紅綠燈」、「路上到處都有巨大的鳥我笑了。」

其中，蟑螂那一點引來一票網友狂點頭，「蟑螂多到很恐怖，夏天晚上不敢出門」、「跟蟑螂妥協不會換來和平」、「蟑螂超可怕，然後超熱的」、「不要！不可以跟蟑螂共處！家裡絕對要密封起來。」

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