台74線上半年前3大測速點曝光　這支3996件、1200萬奪冠

▲台中交通大隊公布台74線前3大測速點，以及前10大科技執法違規路口。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局交通大隊統計台74線今年1月至6月前3大測速地點，位在35公里處（往太平方向）的測速桿高達3996件，平均1天有22張，若以最低金額3000元計算，就有1200萬元罰款，至於科技執法的「最佳績效」則是在北屯區環中路與崇德路口，有3萬1256件，也有將近1900萬元，警方呼籲用路人守法依速限行駛。

交大統計台74線上半年前3大測速地點，一，台74線35公里處（往太平方向)）3996件；二，台74線19.4K（往東霧峰方向）2601件；三，台74線19.4K（往西快官方向）1074件，依道交條例第33條規定，可處3千至6千元罰鍰。

至於路口科技執法上半年前10大舉發路口，一，環中路與崇德路口3萬1256件；二，中清路與五權路口2萬479件；三，高鐵東路與高鐵五路口1萬9279件；四，環中路與西屯路口1萬3515件；五，市政路與環中路口1萬3100件；六，太原路與崇德路口7018件；七，台灣大道與五權路口6127件；八，環中東路與太原路口4251件；九，中清聯絡道與環中路口4134件；十，台灣大道與惠中路口3166件。

在科技執法路口違規情形，包括闖紅燈、不依標線行駛等，前者可處1800元以上、5400元以下罰鍰，後者可處600元以上、1800元以下。

警方表示，設置科技執法設備後，交通事故減少23.2%，顯見實施固定式科技執法對於事故防制具有一定成效，警方將持續配合道路主管機關推動道路工程優化，以防制事故發生及降低市民違規機率。