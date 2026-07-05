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「活40年才發現心臟有破洞」　陳宥丞突入院動心臟手術報平安

▲市議員陳宥丞質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨北市議員陳宥丞近期運動時受傷，就醫發現有先心性心臟缺損，安排本週開心臟手術，許多支持者相當關心手術狀況。陳宥丞今（5日）在臉書上發影片報平安，並指出前陣子因摔傷檢查身體，意外發現自己竟然有「心房中隔缺損(ASD)」，是出生時心臟就有破洞，算兒童常見先天性心臟病，沒想到活了40年才發現，還領取了暫時性的重大傷病卡。

陳宥丞表示，自己無敵熱愛運動，且能完成一日北高、騎上武嶺和參加最強身體的他，一點都不想也不願動手術！更無法理解自己心臟怎麼可能有狀況？但醫生說不動手術，隨年紀增加心律不整機率越高，也有可能逐漸惡化肺血管阻塞病變，若心室壓力提高甚至可能有生命危險。

不過，陳宥丞說，請大家放心，當大家看到發文的此時此刻，他已返家療養了，只是醫師交代3個月內不能運動、不能提重物，更不能跌倒，還要避免讓心臟承受太大的負擔。所以不得不貼文跟大家報告，請大家體諒，在復原關鍵期間他會減少風險較高的公眾場所，也可能無法像過往一樣當超人，一天20個行程。

陳宥丞強調，自己會繼續服務，每週的法律諮詢、市政陳情也不會停，他也提醒大家，工作很重要，健康更重要，要定期健康檢查，這次上天的禮物反而再次提醒他，要懂得照顧自己，才能幫助需要幫助的人，這3個月要請大家不要拍打但可以餵食。最後謝謝聯合醫院細心診斷、台北榮總醫療照護，抱歉讓大家擔心，謝謝所有關心的朋友們，祝大家平安有成、健康有成。
 

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