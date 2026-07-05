致癌油擴大下架！2類產品下周一前需回收　泰山下架產品名單曝

▲中聯油脂「大豆沙拉油」檢出致癌物超標，相關油品需於6日24時前下架。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮、郭玗潔／苗栗報導

中聯油脂「大豆沙拉油」（批號315-11504045）檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，彰化縣衛生局指出，依據食品藥物管理署4日函示，針對使用受影響大豆沙拉油製成的原型油品(例如：調和油)及使用含量達20%以上加工製品，應進行擴大預防性下架，且應於6日24時前完成，其他相關產品，雖無須預防性下架，也應於6日24時前，自主揭露產品資訊，以維護民眾知的權利。

彰化縣衛生局表示，於6月30日接獲泰山公司自主通報後，第一時間即督促業者針對受影響的沙拉油及調合油品項，全面進行預防性下架回收。該公司已於當日通知下游通路啟動下架回收作業，彰化縣已於7月2日完成產品下架，共計980公斤，連同其他業者問題油品，累計達1130公斤。另於7月2日將泰山公司清查的10項產品(含沙拉油及調合油)、97家下游流向名單通知各縣市衛生局，督促轄內業者辦理預防性下架回收。

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衛生局於7月1日派員前往泰山公司，抽驗油槽內之中聯大豆沙拉油及相關產品共3件；另業者亦自主送驗中聯「大豆沙拉油」及生產之泰山大豆沙拉油與調合油共63件，目前均在檢驗中。為維護消費者食用安全，衛生局已要求業者於檢驗結果確認前，暫停使用相關原料油脂投入生產，並命該公司於7月6日前提出產品回收銷毀計畫；衛生局將持續追蹤檢驗進度、查核回收銷毀執行情形及後續改善措施，確保問題產品不再流入市面，嚴格把關食品安全。

本次受中聯油脂「大豆沙拉油」苯駢芘超標事件影響之泰山公司產品如下：沙拉油-18L(有效日期:20270409)、泰山不飽和大豆沙拉油-2.6L/6入(有效日期:20270409)、環保鐵桶沙拉油-18Kg(有效日期:20270409)、金酥耐炸油-18L(有效日期:20270408)、泰山精選蔬菜油-3L/6入(有效日期:20270725d)、泰山好理調合油-2L/6入(有效日期:20270725d)、泰山花生風味調和油-2L/6入(有效日期:20271009)、泰山大豆沙拉油-0.6L/12入(有效日期:20270413E)、泰山歐式果實精華調合油-1.5L/6入(有效日期:20271013)、泰山好理調合油-0.6L/24入(有效日期:20270725f)。

衛生局呼籲，我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。