超級颱風巴威進逼！恐掀10公尺巨浪　關島居民湧入避難中心

▲巴威颱風被封為超級颱風。（圖／翻攝自JTWC）

記者詹雅婷／綜合報導

被封為超級颱風的巴威（Bavi）預計6日將橫掃美國太平洋屬地關島和北馬里亞納群島區域，當地居民5日前往避難中心，並抓緊機會進行防颱作業。美國國家氣象局（NWS）目前已把巴威列為「極度危險」。

法新社報導，巴威風速來到每小時260公里，威力相當於5級颶風，陣風高達時速315公里。美國國家氣象局表示，颱風中心附近將出現災難性破壞，預計將出現豪雨洪災，海上浪高估達10.7公尺。

面對來勢洶洶的巴威，當地人趕緊做防颱準備。55歲餐飲業者庫芭庫布（Pinky Cubacub）大嘆，為了買500美元的板子保護店面，一早就去排隊。25歲日本遊客Miku Sakurai原本要在5日與朋友們一起搭機飛回東京，但卻遇上班機被取消的狀況，直言「風雨來的時候我們會待在飯店，我很害怕」。

北馬里亞納群島位於西太平洋，人口約4萬人，至於關島則是另一個美國屬地，人口約17萬人。就在今年4月，當地才剛遭受超級颱風辛樂克（Sinlaku）肆虐，當時造成數萬戶斷電、房屋鐵皮屋頂被掀翻。

目前美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）人員已進駐關島，物資中心備妥110萬公升飲用水與120萬份餐點。關島當局也開設5處校園避難中心，可容納1900人。