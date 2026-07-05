最強高中生Ray激推「麥當勞薯條沾玉米濃湯」！美國友人驚呆

▲三人一起去吃麥當勞。（圖／翻攝自Ray YT）



記者施怡妏／綜合報導

台灣實況主Ray在歐美實況圈人氣高漲，最近他帶著美國友人Madi和Kelo來台灣玩，並嘗試了台灣麥當勞。Kelo大讚台灣麥當勞超好吃，比美國還要好吃，而Madi則是對麥脆雞讚不絕口。Ray還教他們隱藏吃法，「薯條沾玉米濃湯」，兩人吃了一口後喊「Good！」

台灣實況主Ray帶著美國友人Madi和Kelo來台灣玩，昨日前往麥當勞用餐，兩人先喝了玉米濃湯，接著Ray大推「隱藏版吃法」，薯條沾玉米濃湯，起初兩人露出一臉疑惑的樣子，並喊著「No！No！No！」後來Madi吃了麥脆雞，大讚雞肉肉質很Juicy，炸皮也很讚，一邊吃一邊大讚。

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事實上，Ray之前就提過，在美國時很想念台灣的麥當勞，尤其是玉米濃湯，只有台灣才有販售，而最好吃的吃法就是薯條沾玉米濃湯，超級美味。

網友大讚：台灣麥當勞超好吃

對此，網友也大讚，「吃過外國的炸物你會發現，炸物這領域，台灣是天花板的等級」、「Howard（籃球員霍華德）也說過胖老爹是全世界最好吃的炸雞」、「台灣麥脆雞真的海虐美國當地連鎖品牌的所有炸雞」、「台灣炸雞真的是世界級的，麥當勞還只是標準線」、「台灣隨便的炸雞都很好吃，皮薄又脆肉汁多」。

不少網友都點頭，美國的麥當勞真的不好吃，「美國麥當勞是真的很難吃，光是大麥克就差很多，超級乾！只是便宜，填飽肚子的地方」、「吃過美國的麥當勞一次，貴就算了， 又很難吃」、「美國麥當勞真的是當你經濟拮据時的選項」、「美國麥當勞很乾，還比台灣貴」。