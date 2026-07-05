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南投金福華用泰山問題油製沙茶醬等2公噸　預計7/6全數回收

▲南投縣衛生局日前派員赴金福華公司廠房稽查。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局日前派員赴金福華公司廠房稽查。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中聯油脂股份有限公司供應之沙拉油原料，近期檢出「苯駢芘（BaP，讀作本ㄆ一ㄢˊ皮）」超標，導致多個產品及批號的油脂受影響而停用；南投縣衛生局表示已於第一時間啟動全面追蹤，今日最新進度為確認該縣金福華公司使用問題油品製成沙茶醬、青鍋底醬、香蒜青蔥醬及麻辣醬4項產品約2公噸，已全數下架回收中。

中聯油脂由泰山、福壽、福懋3家公司共同投資設立，南投衛生局先前已派員前往金福華股份有限公司查核，確認其使用泰山公司大豆沙拉油2萬5050公斤，皆已全數製成產品；稽查人員除當場要求金福華業者清查產品品項、數量及下游流向，並通知相關通路立即下架，自2日起展開回收作業，預計7月6日回收至工廠、後續將進行報廢；另下游4家通路商已下架回收700公升超標油品，業者後續接受回收退貨處理。

▲南投縣金福華公司使用問題油品製成沙茶醬、青鍋底醬、香蒜青蔥醬及麻辣醬4項產品約2公噸，已全數下架，預計7月6日回收至工廠，後續將進行報廢。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局也同步派員分別前往轄內華南食品工業股份有限公司查核，確認業者使用福懋油脂供應的大豆沙拉油9000公斤，皆已全數製成產品並出口至國外；稽查人員除當場先行封存華南食品工業現場庫存成品6049罐、同步通知下游出口商配合後續處理。

衛生局在7月3日當天也接續查察轄內卜蜂食品進用問題油品約4950公斤、製成56項產品，並限時至17日前落實自主封存與通路回收，確保不再流入市面。

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