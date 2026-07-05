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問題油持續追！雲林擴大稽查54家、下架423件　長青食堂同步停用

▲雲林縣衛生局派員前往賣場、通路及團膳業者查核，確認問題油品回收及下架情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局截至5日已查核54家業者，預防性下架423件產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

中聯油脂食品公司生產的大豆沙拉油被驗出一級致癌物苯駢芘超過法定標準。雲林縣衛生局今（5）日表示，已持續擴大追查轄內受影響業者，截至目前共查核54家業者，累計預防性下架423件產品，並要求相關業者於7月6日午夜前完成下架及回收作業，全力防堵問題油品流入消費市場。

衛生局指出，依衛生福利部食品藥物管理署規定，凡屬原型油品，或加工食品中使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上者，在產品安全尚未釐清前，都須立即預防性下架；其餘產品也要求業者秉持自主管理原則，主動揭露產品資訊，保障消費者知情權。

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衛生局表示，已完成台中市及彰化縣衛生局提供的17家下游業者名單追查，逐一確認進貨品項、數量、產品流向及回收下架情形，並持續督導業者依規定辦理回收。即使適逢假日，稽查工作也未停歇，持續派員前往賣場、通路商及團膳業者等場所查核，防堵問題產品持續流通。

考量學童及長者長期食用安全，縣長張麗善已要求縣內各校自辦營養午餐及長青食堂，即日起暫停使用受影響油品，降低食安風險，讓家長及長者安心。衛生局呼籲，食品業者應落實產品追溯追蹤及自主管理制度，配合政府回收及下架措施；民眾若曾購買相關產品，可留意各品牌公告的回收資訊，並向原購買通路辦理退換貨，如有疑問也可洽詢販售業者，共同維護食品安全。

▲雲林縣衛生局派員前往賣場、通路及團膳業者查核，確認問題油品回收及下架情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局派員前往賣場、通路及團膳業者查核，確認問題油品回收及下架情形。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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