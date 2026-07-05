瑞芳警擴大臨檢強勢執法　一夜查獲3毒駕1酒駕

▲瑞芳警擴大臨檢強勢出擊，一夜查獲3毒駕1酒駕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為展現嚴正打擊酒後駕車、毒品駕車的決心，維護道路交通安全，新北市瑞芳警分局昨天（4日）晚間執行擴大臨檢暨交通安全專案勤務，各單位同步攔查可疑車輛，短短數小時內接連查獲3件毒駕案件及1件酒駕案件，其中包括1件毒駕拒測案，展現警方主動攔查、即時阻斷危害的執法決心。

瑞芳警分局表示，本次專案勤務期間，交通分隊巡邏時發現一名騎乘機車男子行車搖擺、跨越雙黃線，員警攔查後發現駕駛神情異常、言語含糊，懷疑有毒駕情形，惟男子拒絕接受唾液快篩及採尿檢驗，警方依法舉發並查扣車輛。另金瓜石派出所查獲一名涉嫌毒駕男子，經唾液快篩檢驗，呈依托咪酯類及愷他命陽性反應，警方依法移送基隆地檢署偵辦。

此外，瑞芳派出所接獲民眾報案後，立即投入搜尋，成功攔獲一輛拒絕受檢逃逸車輛，駕駛經唾液快篩呈甲基安非他命陽性反應，依法移送偵辦；澳底地區執行擴大臨檢勤務時，也查獲1件酒後駕車案件，當場依法舉發，有效防止危害持續發生。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，酒駕、毒駕都是危害道路交通安全的高風險行為，尤其毒品會嚴重影響駕駛人的判斷力、反應能力及專注力，一旦駕車上路，對所有用路人都可能造成難以挽回的後果。

高繼鴻強調，警方將持續透過擴大臨檢、路檢盤查及科技偵查等方式，全面強化查緝作為，嚴正打擊各類危害公共安全犯罪，呼籲民眾切勿心存僥倖，酒後不開車、毒後更不上路，共同維護安全的交通環境。