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台大雲林分院深耕戒癮近20年　獲法務部反毒有功團體獎肯定

▲美沙冬外展深入偏鄉，台大雲林分院戒癮模式成全國典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大醫院雲林分院榮獲法務部115年反毒有功人士團體獎，肯定醫院近20年深耕戒癮醫療。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台大雲林分院深耕戒癮醫療近20年，建立從藥癮治療、偏鄉醫療、監所銜接到社區預防教育的一條龍服務模式，因長期投入毒品防制與成癮醫療工作成果卓著，榮獲法務部頒發「115年反毒有功團體獎」，肯定其在公共衛生與社會安全上的重要貢獻。

台大醫院雲林分院自2006年起投入藥癮戒治服務，率先響應政府推動美沙冬替代治療，並發展全國首創的「美沙冬外展給藥模式」，與各地衛生所合作深入偏鄉，讓藥癮個案能就近接受治療，大幅提升治療可近性與持續性。該模式後續更獲衛福部推廣至全國多縣市，成為國內戒癮醫療重要參考模式之一。

▲美沙冬外展深入偏鄉，台大雲林分院戒癮模式成全國典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲精神醫學團隊長期投入成癮醫療，結合跨專業照護及社區資源，前往社區進行義診宣導活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

除替代治療外，醫院也將成癮醫療納入常規醫療體系，依個案狀況提供多元治療與追蹤服務，並兩度獲得國家品質標章（SNQ）肯定。統計顯示，114年度藥癮門診服務達1763人次，平均出席率高達95.5%，另緩起訴藥癮戒治團體服務達792人次，並設置24小時酒藥癮諮詢專線，提供即時心理支持與轉介協助。

在跨域合作方面，台大醫院雲林分院長期與雲林縣毒品危害防制中心合作，由副院長洪健清、精神醫學部主任黃偉烈及藥劑部主任莊謹如等人擔任毒防中心委員，協助地方反毒政策推動。今年更與雲林監獄合作辦理「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，將戒癮醫療導入監所系統，並結合毒防中心、公部門及民間資源，建立出監後追蹤與復歸機制，降低再犯與復發風險。

▲美沙冬外展深入偏鄉，台大雲林分院戒癮模式成全國典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲攜手雲林監獄、毒品危害防制中心及跨部門夥伴，建構從監所到社區的無縫接軌戒癮照護模式，協助個案順利復歸社會。（圖／記者游瓊華翻攝

除了治療端介入，反毒教育也持續向下扎根。院方統計，114年間於門診候診區播放反毒衛教影片超過1萬8000次，並深入社區辦理義診與宣導活動，結合青春專案推動暑期防毒教育，亦進入校園舉辦「藥物濫用與網路成癮」講座，強化青少年與民眾防毒意識。同時持續培育專業人才，去年培訓4位精神科住院醫師及1位臨床心理師（PGY），充實戒癮醫療量能。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，毒品成癮是一種需要長期治療與陪伴的慢性疾病，戒癮醫療不僅是協助個案遠離毒品，更重要的是幫助重建生活與家庭關係，讓其順利回歸社會。此次獲獎，是對醫療團隊長年投入的肯定，也將成為持續精進的動力。

馬惠明指出，未來將持續結合醫療、公共衛生、司法及社區資源，深化預防教育、戒癮治療與社會復歸服務，建構更完整的毒品防制網絡，並以「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」為發展方向，打造更安全健康的無毒家園。

▲美沙冬外展深入偏鄉，台大雲林分院戒癮模式成全國典範。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大醫院雲林分院深入社區及校園推動反毒教育。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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