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買農地17年後驚見遭「套繪管制」　夫妻提告求國賠261萬吞兩敗

▲▼ 。（圖／資料照）

▲周姓夫妻控告草屯地政事務所行政瑕疵造成土地價值嚴重貶損，請求國賠，一、二審都判敗訴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

南投一對周姓夫妻2007年購買草屯鎮一處農地與地上農舍，主張當年土地謄本未揭露該土地受到「套繪管制」，但17年後發現該筆土地被草屯地政事務所註記「已提供興建農舍」、「未經解除套繪管制不得辦理分割」等內容，致使土地無法再申請建照、也無法進行分割，造成土地價值嚴重貶損，認為草屯地政事務所有行政瑕疵，憤而提告，並請求國賠261萬餘元，不過一、二審均判夫妻敗訴。

判決指出，周男與李女是夫妻，2人在2007年購買草屯鎮一處土地及其上建物等不動產，並於同年7月完成所有權轉移登記，他們主張，當時查看土地登記謄本時，在使用分區與使用地類別的登記事項中，未有任何記載「套繪管制」的內容，基於對縣府的信賴，決定購入土地。

但2024年9月間調閱最新土地登記第一類謄本時，赫然發現該土地被草屯地政事務所於土地標示部的其他登記事項欄註記「已提供興建農舍」、「未經解除套繪管制不得辦理分割」等，代表土地受到「套繪管制」限制，不能再申請建照，也無法進行分割等處分行為。

夫妻認為是因草屯地政事務所的登記遺漏，造成土地交易價值嚴重貶損，依國賠法、土地法提告，請求草屯地政事務所賠償261萬1120元。

草屯地政事務所答辯，該筆土地在2022年由所有權人（即周姓夫妻）以買賣為原因，申請辦理所有權移轉登記時，被地政機關發現未辦理農舍管制註記，因此依內政部規定完成確認農舍基地及配合興建農地等資料；且夫妻2人在2007年購入土地時，先前就已公布農業發展條例及農業用地興建農舍辦法，加上該處土地面積僅1088平方公尺，小於0.25公頃，自應知道不符合土地分割條件。

法官審酌，地政機關辦理農舍套繪管制的註記，是以主管建築機關造具清冊囑託為前提，地政機關只是配合主管建築機關行政管理，並無獨立審查土地權限，而本件在夫妻購買時，草屯地政事務所並未受到主管機關囑託，該時點也無法定義務需要進行套繪管制註記，因此並不構成登記遺漏疏失，南投地院一審民事庭、台中高分院二審民事庭都判夫妻2人敗訴，全案仍可上訴。

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南投土地套繪管制國賠爭議地政瑕疵農地糾紛

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