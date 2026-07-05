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為何不能人吃人？科學家揭「真正致命代價」：恐族群滅絕

▲▼巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）威廉半島（Willaumez Peninsula）塔拉西亞森林（Talasea Forest）一架二戰時期美國B-25H轟炸機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴布亞紐幾內亞弗雷族就曾發生「同類相食」導致的大規模疾病。圖為該國威廉半島（Willaumez Peninsula）塔拉西亞森林（Talasea Forest）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

波蘭與捷克的一項最新研究證實，人類社會的「食人禁忌」並非出自於本能厭惡，而有深刻的生物學根據，因為「同類相食」長期恐引發疾病蔓延，最終導致整個族群崩潰滅絕。此研究成果已於1日公開發表。

病原體輕鬆攻入　疾病風險暴增

波蘭弗羅茨瓦夫大學的米西亞克（Michal Misiak）與捷克查理大學的圖雷切克（Petr Turecek）透過數學模型模擬分析發現，長期施行食人行為，可能因疾病導致族群滅絕。

研究團隊假設人體是潛在食物來源，分析其能量與隱藏成本。米西亞克直言，「從卡路里角度來看，一個人充其量只是普通的一餐……關鍵問題在於感染風險。病原體的任務更輕鬆了，因為它們最終進入一個生理結構幾乎完全相同的生物體內。」

《路透社》報導，該研究模型顯示，當一名食人者吃掉另一名食人者時，疾病風險指數型成長。其中最致命威脅來自「普利昂蛋白」（Prions），這是一種錯誤折疊蛋白質，即便經過烹煮也無法消滅，可引發致命神經性疾病。

歷史真實案例　演化保護機制

事實上，人類歷史上就曾發生真實案例。巴布亞紐幾內亞的弗雷族（Fore），過去曾有「烹食過世親屬遺體」的習俗，認為此舉能夠釋放亡者靈魂，卻因此導致「庫魯病（Kuru）」大規模流行。

米西亞克說，「（食人）禁忌成為一種演化上的保護機制。我們的研究結果顯示，這是疫情流行風險上升時，具有生物學正當性的回應。」

他甚至直言，「那些沒有遏止食人行為的族群，根本就沒能存活下來。」

 
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