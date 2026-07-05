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台中公車司機撿到娃娃包　修好PO社群找失主...女高中生超開心

▲▼台中統聯客運駕駛康煉傑發現遺落娃娃包，修復後歸還給女高中生。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中統聯客運駕駛康煉傑發現遺落娃娃包，修復後歸還給女高中生。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

搭公車時看到車上遺落一個壞掉的娃娃包，多數人會當作垃圾視而不見，但是台中市統聯客運308副繞線駕駛康煉傑發現後，不僅運用自身機械專長修復損壞的金屬掛鉤，還透過社群平台協尋失主，讓娃娃包完好如初回到女高中生手中，暖心舉動在網路上獲得不少網友按讚。

康煉傑日前完成首班車勤務後巡視車廂，在後門優先席附近發現一個造型可愛的娃娃包，研判是搭車學生遺失，擔心失主焦急尋找，立即透過社群平台發布協尋訊息，希望盡快物歸原主。

他發現娃娃包吊掛扣環因彈簧片位移而脫落，剛好自己具有機械相關背景，便利用工具修理並固定扣環，讓娃娃包恢復正常使用，希望失主領回時，不只是找回物品，也能感受到一份貼心。

▲▼台中統聯客運駕駛康煉傑發現遺落娃娃包，修復後歸還給女高中生。（圖／台中市政府提供，下同）

幾個常搭乘308路線的學生在社群平台看到失主尋物貼文後，主動轉傳給康煉傑，讓他順利與失主取得聯繫，失主隔天依約搭乘同班公車領回，娃娃包不僅失而復得，連損壞的金屬掛鉤也已細心修復，感動地連聲道謝，並送上一瓶飲料表達謝意。

康煉傑表示，擔任公車駕駛近10年，最常拾獲手機、皮夾等物品，也曾遇過乘客忘記帶走購物袋、菜籃等，他始終秉持細心服務精神，因此多次獲得交通部「金運獎」優良駕駛表揚。

交通局長葉昭甫指出，台中市共有238條市區公車路線，每月發車超過22萬班次、服務近700萬人次，超過1200名駕駛每日穿梭城市各地，不僅肩負安全駕駛責任，也經常主動協助長者、身障乘客上下車、協尋遺失物，甚至在緊急狀況中伸出援手，透過一件件暖心善行，讓公共運輸成為傳遞關懷的重要力量。

▲▼台中統聯客運駕駛康煉傑發現遺落娃娃包，修復後歸還給女高中生。（圖／台中市政府提供，下同）

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