北市府嗆沈伯洋避談致癌油中央責任　「領立委薪水監督什麼？」

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂公司大豆沙拉油日前被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發食安危機。台北市長蔣萬安今（5日）不滿中央對毒油事件頻頻蓋牌。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋則批，蔣又把責任移轉，中央須對源頭控管，但地方怎麼查核？並強調市民最需要的安心感，就是來自於市長本人的出面和說明。台北市府副發言人魏汶萱回擊，問題的核心就是中央不公布，沈伯洋、民進黨立委吳思瑤領立委薪水，就要善盡立委監督中央之責，而非一再拿全國性事件甩鍋地方。

魏汶萱指出，民進黨立委吳思瑤將全國性毒油食安事件矛頭指向北市政，沈伯洋也跟進質疑蔣萬安，卻對中央政府在本次食安風暴中的應變與責任避而不談，沈伯洋所說的「中央今天就算把所有事情公布完」，這句話就揭露問題的核心就是中央不公布，沈伯洋不該只會跟吳思瑤噴一樣的政治口水，領了立法委員的薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。

魏汶萱質疑，照吳思瑤邏輯，中央至今未釐清案情、未設置專區公布完整流向、未跨部會全面函請各縣市及學校清查、仍仰賴業者自主通報而未做好源頭管理，難道不是中央的4大失職嗎，身為執政黨的立委，這些問題你們監督了沒有？

魏汶萱批評，再照吳思瑤委員的邏輯，全國都在關注食安風暴之際，部長周末竟還在民進黨與特定候選人舉辦的活動中開講，衛福部長出現在名單上，後來現場前往的是經濟部長、教育部長，食安風暴影響產業、校園營養午餐，難道跟衛福部、經濟部、教育部無關？2位委員身為執政黨立委，對中央部會究竟監督了沒有？

魏汶萱強調，反觀北市府第一時間要求校園預防性停用、全面清查，並持續與各縣市交叉比對、滾動更新受影響學校及下游流向，誰在第一時間守護市民食安、誰又忙著政治攻防，相信社會自有公評。