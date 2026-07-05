詐團寄發票中獎簡訊3個月撈6千萬　工程師「12次驗證」痛失78萬

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



每逢單數月25日統一發票開獎，不少民眾都會透過雲端發票查詢是否中獎。刑事局提醒，近期詐騙集團鎖定民眾期待領獎的心理，大量寄送假冒中獎通知電子郵件，誘騙民眾登入偽造網站並輸入信用卡資料，導致信用卡遭盜刷。今年3月及5月開獎期間，已受理超過1500件相關報案，財損累計逾新臺幣6千萬元。



刑事局指出，目前雲端發票中獎通知均由「財政部電子發票整合服務平台」寄送至已完成認證的電子信箱，若民眾已設定獎金自動匯款，中獎獎金將於次月6日直接匯入預設金融帳戶，不會要求再次登入網站辦理領獎，也不會要求提供信用卡資料。



警方表示，中部一名資訊工程師於5月統一發票開獎隔日收到一封自稱「財政部統一發票官方平台」寄發的電子郵件，內容通知其中獎1千元，並附上辦理獎金歸戶的連結。工程師點擊後進入假冒網站，依指示輸入手機號碼、信用卡卡號、持卡人姓名、有效期限及卡片背面安全碼等資料。



不久後，工程師手機陸續收到海外刷卡1750美元的交易通知及OTP驗證簡訊，但因急於完成中獎歸戶程序，未細查簡訊內容的海外消費資訊，仍依照假網站要求輸入OTP驗證碼。假網站又以「驗證失敗」等訊息誘導其重複操作，工程師前後共輸入12次驗證碼，最終信用卡遭連續盜刷，損失折合新臺幣78萬2922元。



刑事局分析，詐騙集團經常假冒財政部電子發票整合服務平台、知名量販店、連鎖賣場及電商平台名義，寄送偽造的中獎通知郵件，再透過釣魚網站竊取信用卡資訊及OTP驗證碼，進而完成盜刷。警方呼籲，政府機關官方網站及電子郵件網域均以「.gov.tw」結尾，若收到要求點擊連結重新辦理中獎歸戶、輸入信用卡資料或OTP驗證碼等訊息均是詐團常見釣魚手法。



警方提醒，發票中獎獎金僅會匯入民眾設定的銀行帳戶，不會要求綁定信用卡；OTP簡訊則會清楚顯示交易地點、消費幣別及金額，民眾應逐一確認內容，切勿因急於領獎而將驗證碼輸入來路不明網站，以免因小失大。

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