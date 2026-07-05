驚悚畫面！惡犬圍攻撕咬12歲童　媽媽不捨痛哭：完全沒人幫忙

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區日前發生一名12歲男童獨自行走於路上，遭4隻流浪狗追咬，導致腳部、背部受傷，傷痕長度超過10公分攻擊事件。桃園市政府動保處5日表示，研判這4隻咬人犬隻「百分之百為人為圈養或蓄意飼養」，絕非一般流浪犬。

▲咬人犬隻。（圖／動保處提供）

動保處說，目前已成功掌握並鎖定該涉案工寮與涉嫌圈養放養的飼主，將即刻通知、傳喚行為人到案說明。並嚴厲警告，放任具攻擊性犬隻無防護上街並咬傷孩童，飼主恐已嚴重違反《動物保護法》，並涉犯刑法《過失傷害罪》。動保處強調後續將與警方密切配合，調閱周邊監視器強力追查，絕不容許飼主繼續推託，以盡快解決威脅社區安全的嚴重犬隻問題。

▲男童遭4隻流浪狗追咬，導致腳部、背部受傷。（圖／民眾提供）

由監視器畫面顯示，男童當時拿著手機沿著路邊行走，一抬頭便看見對向車道有成群結隊的流浪狗，下一秒好幾隻狗迅速跑過馬路，男童嚇得大聲尖叫，但這些狗完全沒有退縮，至少有4隻狗一起撲向他。從另一個角度可見，男童嚇得拔腿狂奔，但仍被咬傷，當場摔倒在地上，只能連滾帶爬逃走，而當時剛好沒有其他人經過伸出援手。

當地瑞坪里里長呂芳盛表示，連自己都曾被咬過。金溪里里長彭慧蓮指出，曾與動保處前往查看，發現有一個工寮將這些狗保護起來，而且工寮是上鎖的，鎖還是新的，表示一定有人固定去打開，讓牠們出來走動。

▲男童路上遭4隻流浪狗追咬，監視器全拍下！（圖／民眾提供）

附近里長都指出，有固定的人會餵養這些流浪狗，讓牠們出來活動，大多會行經瑞平路的菜園，但發生意外後卻推得一乾二淨，聲稱自己不是飼主。看似好心管理這群流浪狗，但意外發生後卻沒辦法負起責任，對於附近民眾來說，就像是不定時炸彈，擔心下次自己走在路上也會遭受狗群攻擊。

市議員周玉琴對此一流浪狗攻擊事件，相當重視。男童受傷情況相當嚴重，膝蓋上貼著大大的紗布，腳趾也因為被咬傷進行包紮，背後還有一道道傷痕，長度超過10公分，全是被流浪狗攻擊後留下的傷口。男童媽媽表示，看到影片的時候非常難過，一直哭，想到一個小朋友走在路上，沒有人救、沒有人幫忙他，真的很可憐，而且現在又是7月份暑假期間，小朋友都會走這一條路，希望相關單位重視居民行的安全。