蔡阿嘎因AI大炎上　廣告小妹：遺憾他沒聽懂「最初的抗議聲」

▲蔡阿嘎因AI繪圖事件遭炎上。（圖／翻攝自FB／蔡阿嘎﻿）

記者鄺郁庭／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前爆出AI繪圖爭議，網紅「廣告小妹」凡槿就說，有記者私下詢問，為何這次外界反應如此強烈。她認為，蔡阿嘎是資深網紅中「人算很好」的一位，看到事件演變至今感到相當遺憾，並提到許多人沒有意識到，AI對部分產業帶來的衝擊遠比想像中更深，也因此引發不少創作者反彈。

想和孩子一起版畫 廣告小妹嘆工作坊「經營困難結束營業」

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廣告小妹在粉專直呼，「許多人沒有意識到，AI 議題算是敏感話題。」她說自己並非反對AI，而是不願公開鼓勵AI發展。她形容，AI就像大海一樣，值得尊重，也令人敬畏，「大海很美，卻也能將我們吞沒。」她指出，AI發展速度與能力驚人，對某些產業而言甚至是致命打擊，即使有人認為那些是夕陽產業，但背後卻是許多家庭的生計，以及無數人的夢想與回憶。

她也分享自身經驗，表示成為母親後，最期待的就是陪孩子一起體驗版畫、手工書等文藝活動，好不容易找到一間專為親子設計的版畫工作坊，卻因經營困難面臨結束營業。她感嘆，即便在文化資源豐富的紐約，這類創作空間仍難以生存，更何況其他地方。

不認為蔡阿嘎有貶低畫家之意「遺憾他沒聽懂最初的抗議聲」

談到蔡阿嘎事件，廣告小妹表示，她並不認為蔡阿嘎原本的影片有刻意貶低畫家，但將AI與畫家進行比較，本身就容易讓外界產生「AI可以取代創作者」的聯想。她認為，蔡阿嘎沒有理解外界最初抗議的原因，後續處理方式也不夠理想，因此才會讓爭議持續擴大。

最後，她也喊話，希望外界能再給蔡阿嘎一次機會，「不是每個人都能理解AI對部分產業的衝擊有多大。」她也希望科技發展不要快到讓創作者來不及留下更多作品與回憶，並呼籲大家珍惜仍堅持創作、以及願意提供創作空間的人，「謝謝你們，也謝謝他們。」