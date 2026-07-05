「台灣將成波蘭」 澳前官員示警太平洋若開戰：須思考如何應戰

▲裴佐洛警告，太平洋地區未來幾年爆發戰爭的可能性存在。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲前內政部秘書長裴佐洛（Mike Pezzullo）3日警告，未來幾年太平洋地區有可能爆發戰爭，若台灣與中國大陸衝突真的爆發，澳洲必須考慮該如何做好戰爭準備。

天空新聞、每日郵報等報導，裴佐洛受訪期間提及國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）2日的演說，並稱他贊同康洛伊針對區域未來的觀點，即「（康洛伊）說台灣將成為我們的波蘭，我們要做好戰爭準備，這就是他傳達的訊息」。

裴佐洛表示，未來幾年太平洋地區有可能爆發戰爭，這並非不可避免，「但我認為在2027年、2028年或2029年是有可能的」，若真的成真，特別是主要盟友捲入戰爭的時候，澳洲要思考如何做好準備。

美國情報界曾於3月發布2026年度威脅評估報告，這份報告認為，中國領導人並沒有2027年入侵台灣的計畫，也沒有實現統一的具體時間表，但中方已經公開堅稱，與台灣統一是實現其民族復興目標所必須的，而目標期限設定在2049年，也就是中華人民共和國（PRC）建國100週年。

康洛伊2日在演說中提到，他所負責的國防工業與太平洋島國事務這兩個職務之間存在明確連結，強大自主工業基礎能提升在世界範圍內的影響力，包括太平洋地區，「身為太平洋大家庭的一員，我們的角色對於區域繁榮與安全——包括澳洲自身的安全——至關重要」。