巴威7/10最靠近台灣　氣象專家曝「這2天北轉角度」是關鍵

▲日本氣象廳5日中午12時的巴威颱風路徑預測圖。（圖／翻攝日本氣象廳）



記者施怡妏／綜合報導

強颱「巴威」來勢洶洶，颱風眼扎實，2天內強度衝上巔峰，下周二近中心風速達每秒63公尺，超過17級風以上，預計9日起逐漸影響台灣，氣象專家賈新興表示，目前颱風路徑仍不確定，但根據最新的情報指出，7月10日是距離台灣最近的時間；此外，7月8日晚上至7月9日晚上北轉角度是關鍵。

氣象專家賈新興在臉書發文，颱風3天預報誤差將近200公里，因此現在要說巴威颱風屬於哪一類型仍還太早。他也提到，根據氣象署的路徑潛勢圖，7月8日晚上至7月9日晚上，颱風北轉的角度是重要關鍵，「至少往前推2天，所以7/6至7/7的預報是關鍵，趨勢會更明朗。」

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7月10日最接近台灣



賈新興指出，以目前所有情資顯示，巴威颱風路徑雖然仍有不同，但目前研判7月10日會是颱風距離台灣最近的時間。他進一步提到，如果颱風中心從宮古島至那霸以東通過，對台灣的威脅就會低很多；若路徑貼近宮古島或從宮古島以西通過，對台灣的威脅就會大增。

颱風季已開始 民眾應提早準備居家防颱措施



賈新興提醒，颱風季已開始，防颱準備不可少，應留意氣象預報情資以及政府發布的疏散撤離資訊，並熟悉住家附近的疏散避難路線與收容安置地點。他也列出防颱重點，包括疏通排水孔與水溝、固定室外物品、檢查門窗牢固度， 若住家位於低窪地區或有淹水紀錄，應提早裝設防水閘門與沙包。

針對居家防颱準備，賈新興提醒，陽台盆栽與生活雜物應移至室內，商家招牌、圍籬或懸掛物也應加強釘牢，或提早取下，避免被強風吹落傷人。此外，民眾也可檢查管線與發電設備，並準備手電筒、LED照明燈，同時將行動電源充飽電。最後他也提醒，請隨時留意氣象署相關颱風動態說明。