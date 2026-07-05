趙少康力挺吳怡萱　鍾小平嘆藍白合後遺症：藍中正萬華恐少一席

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨台北市議員中正、萬華參選人吳怡萱今（5日）舉行競總成立茶會，除了民眾黨主席黃國昌出席，前中廣董事長趙少康也現身站台，並提倡「三黨不過半」，希望民眾黨6個台北市議員都能當選。對此，角逐連任的國民黨議員鍾小平以俗諺「天要下雨，娘要嫁人」回應表達無奈之情，認為吳怡萱若當選，那國民黨在中正、萬華就會少一席。

吳怡萱今日上午舉辦競總成立茶會，邀請黃國昌、趙少康親自站台，民眾黨台北市黨部主委邱慧洳、民眾黨台北市議員林珍羽、台北市議員（松山信義）參選人許甫、新北市議員（中和）參選人陳怡君也到場相挺，且會中也播放人在桃園的民眾黨創黨主席柯文哲預錄影片；另外現場則擺放蔣萬安、高虹安、曾任高虹安助理「水母」王郁文的花籃，王更直接擔任主持人主持活動。

趙少康說，民眾黨在北市6區各提一個市議員，「我真的希望這6個市議員每個都能當選，這是非常重要的。」民眾黨在立院雖然只有8席立委，但的確發揮了關鍵少數的重要位置，自己是最早提倡「三黨不過半」的人，因為「一個桌子要三個腳才穩，兩支腳怎麼會穩呢？」倘若真的做到三黨不過半，那每個政黨都必須很謙虛地爭取民眾認同。

鍾小平對此表示，趙先生去幫吳怡萱站台，自己感到有些無奈。「天要下雨，娘要嫁人」，小雞有時候也很困難，支持藍白合，只是手心、手背都是肉，單一席次時，如果吳怡萱當選，中正、萬華就有一席國民黨議員落選，這就是藍白合的後遺症，希望黨內可以集思廣益做出最好的決定。