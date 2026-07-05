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以為是天選之人！高燒39.8度「確診新冠」　他愣：6年第一次確診

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO確診新冠。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

疾管署6月30日（周二）公布上周新冠門急診就診1452人次，較前一周上升43.8%，增幅創下今年新高。YouTube「建築設計SOHO日記」的綠豆先生透露，在之前新冠病毒嚴峻的時候，一次都沒有得到，日前高燒39.8度，確診新冠。底下有網友指出，「我也是兩個禮拜前才確認我第一次得新冠」。

第一次確診新冠　高燒39.8度

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YouTube頻道「建築設計SOHO日記」的綠豆先生在Threads發文，度過這麽多新冠疫情的日子，我一次都沒有得過，原本以為自己是「天選之人」；沒想到昨（4）日早上，他發燒到39.8度後前往就醫，醫生最後告知他確診新冠，讓他無奈又錯愕。

他稍早更新狀況，目前高燒全身痠痛，感謝的訊息關心，不過現在沒辦法立刻一一回覆，希望大家見諒，「醫生說最近確診新冠的很多，大家要多注意身體健康喔」。

貼文曝光，掀起網友討論，「新冠都變舊冠了」、「這方面是可以不用文藝復興的」、「我沒有發燒，單純喉嚨痛，醫生說這是新冠唷，會跟一般感冒一樣治療」、「還是值得恭喜，目前的醫療能量可以讓你獲得足夠的醫療支撐，要是在剛大爆發的時候，就要自求多福了」。

留言區有苦主現身，「你撐了6年多，我也是兩個禮拜前才確認我第一次得」。也有從沒確診過的網友指出，「我有打3支疫苗，到現在一次也沒得過，感冒也很少，可能不常跟人對談，常戴口罩」。

新冠就診增4成「創今年最高」

根據疾管署統計，國內新冠疫情上升，第25周（6月21日至6月27日）新冠門急診就診計1452人次，較前一周上升43.8%；上周（6月23日至6月29日）新增8例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。

疾管署長羅一鈞表示，國內上周新冠增加幅度創下今年最高，也是連續兩周上升，接下來進入暑假，校園群聚減少，對防疫較為有利，但是接下來還有暑期旅遊旺季，病毒傳播風險增加，疫情是否會持續上升還需要觀察。

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