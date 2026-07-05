入學要填「家長工作、汽車品牌」　山東中學辯：幫貧困生申請補助

▲中國大陸校園。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

山東一所中學近日被爆料，要求即將入學的新生，在入學資料中填寫家長職務、家庭車輛品牌、車輛購入價格，甚至家庭負債等。對此，該校相關負責人解釋，是為了替貧困學生申請補助。

根據陸媒報導，當事學校為山東的東營第一中學，許多家長在替孩子填寫新生入學資料時，發現必須填寫家長工作單位、家長職務、家庭車輛品牌，甚至家庭負債狀況等，許多都涉及家庭經濟相關的隱私。

家長也抱怨，校方將這些資料設定為「必填」，不願意填寫的話，就無法完成新生入學的報到程序。

事件在網路上曝光之後，很快引起大量關注，許多網友都大罵校方，「連學校都這麼勢利，入學前就先調查誰家有錢！」「填了才知道誰要好好照顧，誰可以捏呀！」「把教育當生意的案例。」

對此，校方相關負責人表示，沒有職務可以寫「無」，車輛資訊則主要是為了解決學校門口違規停車問題，車輛當時購買的具體金額是因為入學後有學生要申領貧困補助。

校方的說法完全無法說服家長與網友，導致輿論風暴進一步擴大，東營市教育局也介入處理。

教育局表示，已責令該校停止相關資料搜集，並刪除此前已採集的超範圍資料。教育局強調，將以此為鑒，在全市範圍內開展入學資料採集情況專項排查，切實保護學生及家長個人資料安全。