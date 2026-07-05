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戴立安分手美麗島民調　吳子嘉大爆氣！連珠砲狂罵三字經

▲▼戴立安跟美麗島民調分手，吳子嘉大爆氣在直播中狂罵三經字。（圖／董事長開講）

▲戴立安跟美麗島民調分手，吳子嘉大爆氣在直播中狂罵三經字。（圖／董事長開講）

記者陶本和／台北報導

民調專家戴立安近日突然宣布，結束與美麗島電子報的委託關係，引起外界高度關注。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉則在直播節目中「大暴怒」，強調自己照顧戴立安10年，還跟新潮流、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆搞在一起；他甚至用連珠砲式、問候戴立安母親的各種三字經，狂罵「他Ｘ的王Ｘ蛋」、「Ｘ你Ｘ的」等。

吳子嘉在直播節目中，回答網友提問的環節，被問到資深媒體人王瑞德爆料吳子嘉和戴立安拆夥的原因，是不公布賴瑞隆大勝的民調，是否為真？吳子嘉表示，自己擁有是否公布民調的權利，過去他曾做過多次高雄、台南民調，也都沒有公布。

接著，吳子嘉用連珠砲式、問候戴立安母親的各種三字經，狂罵「他Ｘ的王Ｘ蛋」、「Ｘ你Ｘ的」等。他指控戴立安跑去跟賴瑞隆團隊在一起，讓中央廚房圍剿他。

吳子嘉痛罵，戴立安跟之前的流氓老闆鬧翻，是他幫忙請律師把戴立安給救出來，照顧了10年，結果說翻臉就翻臉。他狂罵，「你薪水有少嗎？」、「我Ｘ你Ｘ的戴立安」、「你什麼東西啊，要不要臉啊？」、「一定跟你幹到底，讓你在台灣混不下去」、「不要臉的人」、「每一攤都跟老闆翻臉，你什麼東西啊，我Ｘ你Ｘ的，我Ｘ你Ｘ的」、「小心點！我他X還要找你麻煩」。

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