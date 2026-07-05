追星女之光！前立委變CEO　賴品妤曬大長腿照「揭1重大改變」

▲又帥又美的賴品妤因為迷戀方毅家開始努力學自拍，表現優異根本可以直接從自拍課畢業。（合成圖／翻攝自賴品妤Threads，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨前立委賴品妤卸任後，除了至英國留學深造，熱愛泰國BL劇的她也經常利用課外閒暇時間赴泰國追星，近期更擔任起台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長，被稱作是「追星女之光」。賴品妤近日更曬出一項自己的「重大改變」，在社群PO出多張自拍，她透露，因為最近迷戀韓國男團n.SSign的台灣成員方毅家（藝名LAURENCE），「他好愛自拍，我就開始學他看看」。

民進黨前立委賴品妤上月底以台灣電視劇製作產業聯合總會首席顧問暨泰國執行長的新身分出席「Thai Wave 2026：Series & Music Experience in Taiwan」活動，也見證台泰影視合作備忘錄（MOU）簽署，希望憑藉過去協助產業的經驗，轉化成台泰之間娛樂產業交流合作的助力，她也承諾會全力促進台灣的創意人才與優秀作品走向更大的亞洲市場，讓台泰雙方在人才、資金與創意資源上的實質流動，開創更多國際發展的新契機。

賴品妤近日也出席「2026 烏貓oo-niau 戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」，並在社群平台PO出多張當天穿著的自拍照，只見她頂著一臉精緻妝容，戴上時下最夯的無框眼鏡，並搭配一身條紋深灰色西裝外套和條紋淺灰色領帶、內搭，微露白皙肌膚，猶如陶瓷娃娃般，相當漂亮。

就有粉絲在Threads分享該貼文大讚賴品妤自拍技術放入偶像圈也有「PR95」，希望自己喜歡的偶像能學習。而賴品妤則親自回應，並坦言自己也不太會自拍，她的照片很少是自拍，「但最近迷戀方毅家，他好愛自拍，我就開始學他看看」。

韓國男團n.SSign的台灣成員方毅家（藝名LAURENCE）經常在官方粉絲社群Weverse海巡回應粉絲留言，其真誠且幽默的個性圈粉無數，也經常逗樂粉絲們，如今連賴品妤都擋不住他的魅力跌入坑底。

賴品妤日前在IG進行直播時，因為有其他粉絲告知方毅家正在直播，便火速關掉自己的直播去看方毅家，還截了好幾張方毅家的圖。

▼在台灣痛失藝名的方毅家（藝名LAURENCE）。（圖／翻攝自IG／nssign_official）