星宇航空藝術機「空山銀」抵台　降落桃機跑道畫面曝

記者周湘芸／台北報導

星宇航空攜手日本殿堂級藝術家空山基，打造「STARLUX AIRSORAYAMA」全球當代藝術機，其中「空山銀」藝術機正式交機，由星宇董座張國煒親自執飛返台，今天上午11時38分降落桃園國際機場。

▲星宇航空藝術機「空山銀」抵台。（圖／星宇航空提供）

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星宇航空與空山基針對兩架新世代Airbus A350-1000廣體客機量身打造「金、銀」未來感塗裝，其中，機身編號B-58553的「空山銀」藝術機，於法國時間3日完成交機，並由張國煒率隊前往法國土魯斯親自駕駛返台，今天上午11時38分順利降落桃園國際機場。

張國煒表示，這架飛機花了很多精神打造，空山基的作品主要需傳達出金屬亮光，但A350-1000是複合材機身，因此無法拋光，若要符合鍍鉻反光的感覺，只能在漆面上調配，過去光是調漆就花了6到8個月的時間，實體也會感覺比較暗沉。

星宇航空執行長翟健華表示，此案籌備歷時3年，執行過程極為繁瑣，每一方在各項細節上皆展現出追求極致的堅持，最終成功將這份跨界美學實體化，為旅客帶來前所未有的視覺饗宴。

為慶祝「空山銀」返台，星宇航空推出「STARLUX AIRSORAYAMA A350-1000 1:200 飛機模型」，空山銀、空山金將一同於今天上午9時於星宇小舖首度開賣，7月6日將於形象門市開賣，7月11日亦將於免稅預購網béshopping上架，售價2,980元。