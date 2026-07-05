「解開胸罩CPR」救少女一命！　韓男大生險被告性騷擾

▲南韓傳出做CPR反而差點挨告的事件。（示意圖／CPR）



記者吳美依／綜合報導

南韓一名男大生與友人前往溪谷遊玩時，遇見另一名女中學生倒地、失去意識，在徵得家長同意後，解開對方胸罩施以心肺復甦術（CPR），最終成功救回一命。未料，他事後卻差點因此被告並求償鉅款。

救人反被告？男大生控訴

News 1等韓媒報導，男大生發文控訴，「對倒地的年輕女性進行CPR後，差點變成罪犯。」

男大生自稱就讀緊急救護學系，目前持有一級急救救護員證照。當時，疑似就讀國中的女學生已經失去脈搏與呼吸，他在取得對方母親的同意後，立刻撥打119並親自實施CPR，約10至15分鐘後，由抵達現場的專業人員接手。

他表示，「消防人員稱讚急救處置做得很好，女學生在恢復呼吸與脈搏正常後被送往醫院。」

幾小時後，女學生父親卻突然現身表示，「因為在CPR過程中解開胸罩扣環以及觸碰胸部等行為，要提告性騷擾，還說肋骨有裂痕，要提出傷害診斷書，要求500萬至800萬韓元（約台幣10.4萬至16.7萬元）的和解金。」

男大生表示已收到警方偵訊通知，「我夢想成為消防員，但現在很害怕會受到什麼處罰，也擔心會因這種冤枉的事情留下前科。」

無嫌疑結案 消防員指疑點

此事引發強烈輿論反彈，網友們紛紛留言痛批，「如果救人還要遭遇這種事，以後誰還敢出手救人」、「這樣的世界讓人連快死的人都要視而不見」、「CPR過程本來就可能造成肋骨骨折，但因此要求賠償也太過分了」。

隨著輿論延燒，男大生也在事後更新貼文指出，案件已以「無嫌疑」結案，而女學生父親則因涉嫌妨害公務罪名接受調查。

不過，也有現職消防員指出，緊急救護學系畢業前「通常無法參加一級急救救護員國家考試」，對男大生的自我描述提出質疑。