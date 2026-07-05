影／賴清德試吃狗肉乾喊香　親餵愛犬斑斑「有一包我吃過你試試」

▲總統賴清德帶回寵物肉乾，親自餵愛犬斑斑。（圖／賴清德IG）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前出席「2026展昭台北寵物用品展」，在逛狗肉乾攤位時，攤位老闆介紹人寵共食的肉條，沒有添加物，人可以吃，還當場吃給總統看；沒想到，賴清德也拿起一根來吃，嚇壞身邊的幕僚跟隨扈。賴清德也透過IG分享一段影片，他回到官邸後，把購買的狗肉乾分享給愛犬斑斑、Murphy，他還跟斑斑說，「有一包是我吃過的，看你要不要試試看」。

賴清德表示，許多毛孩爸媽會趁寵物用品展的機會，幫家中的愛貓愛狗加菜、添購新用品。前幾天，他也去逛展，除了以總統的身分支持台灣寵物產業發展，也想實際了解毛孩家庭的需求。

▼賴清德試吃狗肉乾。（圖／翻攝共訊）



賴清德分享自己逛展時，發生的一段有趣小插曲，「有攤商熱情向我介紹他們製作的雞肉乾，強調『國產雞肉、人也可以吃』，老闆為了證明，還當場吃了一口」。他說，既然這麼天然，他也跟著試吃了一塊，「真的很香、很好吃」。

賴清德坦言，雖然這個舉動讓一旁的發言人和隨扈嚇了一大跳，但也證實現在台灣寵物食品的安全與高品質，當下也立刻買了幾包回家給他家的愛犬斑斑跟Murphy，「這個畫面引起了不少討論，不過也意外發現，試吃毛孩食物其實是很多爸媽的共同經驗」。

賴清德分享的影片中，他曬出買給前總統蔡英文、副總統蕭美琴的戰利品外，他也親自帶著買回家的寵物零食，分享給愛犬斑斑、Murphy。在影片中，賴清德還跟斑斑說，「有一包是我吃過的，看你要不要試試看」、「你一直在吃欸，好像很對你的胃口」。