下半身赤裸、口吐白沫亡！曼谷離奇雙屍　男女死因成謎

▲兩名死者死因成謎。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷4日發生一起離奇雙屍命案，有汽車停在路邊長時間未移動，車輛反鎖，經查發現一對男女陳屍車上，兩人口吐白沫氣絕多時，45歲男子死者下半身赤裸。現場有搜出保險套等物品。調查人員認為，兩人生前可能曾發生過性行為。

Thai Examiner等報導，案發時間為7月4日中午12點30分左右，當時這輛掛著曼谷牌照的老舊轎車停在巷道中央造成通行阻礙，車門從內部反鎖，搜救人員被迫撬開車門，才讓相關人員得以進入車內勘查現場。

45歲男死者就坐在駕駛座，上身穿灰色無袖襯衫，下半身完全赤裸；27歲女死者則倒在副駕駛座，座椅呈全躺姿，駕駛座椅背同樣呈放倒狀態。兩名死者口鼻周圍均出現泡沫或唾液痕跡，讓死因增添更多疑點。

警方在駕駛座旁地板發現保險套包裝，車內另尋獲第二枚保險套包裝、藥物、加油收據等物品。

相關人員透露，這對男女在死亡之前可能進行性行為，但這僅是現場觀察，正在調查這對男女之間的關係。警方強調，目前要斷定兩人的死因還為時過早。法醫則表示，無法確認死者是因為接觸氣體、服用藥物、興奮劑或其他疾病身亡，後續將透過毒物檢測與驗屍來釐清真相。