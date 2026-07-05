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別當失格旅人！　義大利絕美山區不忍了要開罰

別當「失格旅人」！穿夾腳拖、自備音響露營開趴　義大利絕美山區不忍了要開罰

▲多洛米蒂山脈被雲層環繞，美景吸引大批遊客前往。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

近年來，在冬季奧運及聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產帶動加持下，義大利多洛米蒂山脈（Dolomites）成熱門旅遊目的地，不過當地「觀光公害」也日益嚴重，日前，威尼托大區（Regione Veneto）、貝盧諾省（Provincia di Belluno）等地正式啟動合作計畫，擬針對遊客各類「不文明行為」進行開罰整頓。

根據外媒報導，在威尼斯經常看見穿著泳裝的遊客直接走進歷史城區，把石板路當成日光浴場，甚至有人把運河岸邊當成跳水平台，直接跳進混濁的水中游泳。如今，這種「粗俗、沒禮貌、缺乏公德心」的觀光行為已不再是威尼斯獨有，多洛米蒂山脈地區也深受其害。

根據統計，2025年貝盧諾（Belluno）山區共迎來111萬8000名遊客，較前一年成長11%，然而，許多遊客對山區最基本的安全觀念與環境倫理卻毫無概念，大約2週前就發生一起嚴重事故，當時一架山區救援直升機準備降落在一處山屋停機坪執行任務，卻因多名遊客占據停機坪，導致直升機無法降落。

此外，在該區最熱門的215號步道上，也經常可見大批穿著夾腳拖的遊客排隊前往著名的索拉皮斯湖（Lago di Sorapis）；還有人為了自拍，不惜站到懸崖邊；甚至有人攜帶大型音響設備到海拔2000公尺的山區播放音樂、席地露營開派對。

因此，義大利各級政府決定聯手整頓，由於多洛米蒂山區最熱門地點科爾蒂納（Cortina）地方警力僅有6名警員，因此27名省級警察將協助支援，並在山區熱門景點展開宣導勤務。官方強調，巡查主要目的並非開罰創造收入，而是教育遊客建立正確觀念。

據了解，官方將在下週起正式投入勤務，計畫每月安排約10次巡查，將持續至9月旅遊旺季結束。

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