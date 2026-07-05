南投卜蜂進用4950公斤中聯油、56項產品　衛生局限時7/17前回收

▲南投縣衛生局赴轄內業者廠房稽查中聯油脂問題油品。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中聯油脂股份有限公司供應之沙拉油原料，近期檢出「苯駢芘（BaP，讀作本ㄆ一ㄢˊ皮）」超標，導致多個產品及批號的油脂受影響而停用；南投縣衛生局表示已於第一時間啟動全面追蹤，至7月3日止接續查轄內卜蜂食品進用問題油品約4950公斤、製成56項產品，並限時至17日前落實自主封存與通路回收，確保不再流入市面。

中聯油脂由泰山、福壽、福懋3家公司共同投資設立，南投衛生局先前已派員分別前往轄內華南食品工業股份有限公司、金福華股份有限公司查核，確認2家業者各使用福懋油脂供應的大豆沙拉油9000公斤、泰山公司大豆沙拉油2萬5050公斤，皆已全數製成產品，而華南食品產品皆出口至國外；稽查人員除當場先行封存華南食品工業現場庫存成品6049罐、同步通知下游出口商配合後續處理，也要求金福華業者清查產品品項、數量及下游流向，並通知相關通路立即下架，自2日起展開回收作業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長陳南松說明，苯駢芘是在高溫烹調（如油炸、炭烤、食物過度焦化）過程中產生的多環芳香烴（PAHs）化合物，長期攝取恐增加健康風險，呼籲民眾積極落實5項防護措施：1.停用受影響產品；2.少吃炸物、焦黑食物，多選擇清蒸、水煮、涼拌、燉煮等少油烹調方式，從源頭減少有害物質產生；3.少重複使用炸油，否則會裂解出包含苯駢芘在內的更多有害物質，居家烹調切忌「一鍋油炸到底」。

4.每天至少攝取5 份蔬果（一份約為一個拳頭大小），且顏色越多元素越好，其富含膳食纖維、維生素與植化素，能有效幫助身體排毒、提升抗氧化力；5.養成多元用油的習慣、不要長期只吃單一種油，因不同的植物油、動物油含有不同的脂肪酸組成，輪替使用才能達到營養更均衡、分散風險的效果。

民眾如有任何食品衛生安全問題或消費疑義，可洽詢縣府衛生局服務專線：049-2231994。