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笑稱不與毛孩爭食物　李四川承諾：未來新北每年舉辦寵物嘉年華

▲李四川出席2026展昭台北寵物用品展，與許多活潑可愛的毛寶貝開心合影。（圖／李四川競辦提供）

▲李四川出席2026展昭台北寵物用品展，與許多活潑可愛的毛寶貝開心合影。（圖／李四川競辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前在台北寵物用品展看見「無添加、人可食」的寵物食品，當場吃下肚並大讚「好吃啊！很香！」，昨日還分享自己回家後立即找家犬斑斑跟Murphy展示戰利品，「其中有一包是我吃過的，但你要不要試試看，味道不錯」，看到斑斑吃的很開心的樣子，賴清德也十分滿意。被問到會不會也想嘗試？國民黨新北市長參選人李四川今（5日）受訪時笑說，「讓給毛小孩去吃啊！不要跟牠來爭食物。」同時拋出未來當選將在新北每年都舉辦動物嘉年華等政策。

賴清德3日出席台北寵物用品展開幕的舉動引發關注，他當天聆聽攤販介紹商品，透露也是替家中愛犬斑斑、Murphy買東西。其中一名攤販推銷自家寵物肉乾無添加、人也可以吃，邀請賴試吃，他隨即拿起肉乾放入嘴巴，頻頻點頭大讚「好吃啊！很香！」，讓一旁的隨扈、總統府發言人郭雅慧都驚呆。

李四川今日踩點寵物展，被問到「前幾天賴總統來寵物展有嘗試狗糧，會想嘗試看看嗎？」李四川聽聞先是笑了笑，接著回應「我想我這個讓給毛小孩去吃！不要跟牠來爭食物。」

李四川也介紹，自己過去曾養過一隻貓、一隻狗，先前已經針對寵物提出「六大政策」，今天特別再加碼，承諾年底若順利當選新北市長，將全力推動三大新寵物政策，第一，未來每年在新北市舉辦一次大型寵物嘉年華，結合認養、寵物市集與健檢飼養教育；第二，建立寵物友善城市指標： 讓新北市對外展現對毛小孩的實質愛護；第三，開放寵物陪同洽公： 在不影響公共秩序與安全的前提下，推動讓愛護毛小孩的家庭，可以帶著心愛的寵物一起去政府機關洽公。

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