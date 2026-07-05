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喜鷂飛揚！花蓮八角風箏嘉年華盛大登場　傳承阿美族百年文化

▲▼花蓮縣政府於在大農大富擧辦八角風箏嘉年華活動，吸引上千名民眾齊聚參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府於在大農大富擧辦八角風箏嘉年華活動，吸引上千名民眾齊聚參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於4日在大農大富平地森林園區盛大舉辦「花蓮大農大富－幸福飛揚法喜鷂－八角風箏嘉年華活動」，以阿美族太巴塱部落傳承百年的八角風箏文化（fasiyaw）為主軸，結合祈福儀式、文化體驗、運動嘉年華及特色展攤，吸引上千名民眾齊聚。

活動由太巴塱部落總頭目楊德盛帶領傳統祈福儀式揭開序幕，透過八角風箏升空儀式，向祖靈傳達族人的祝願，祈求風調雨順、平安豐收，也象徵文化精神世代傳承、生生不息。現場規劃豐富多元的體驗活動，包括八角風箏製作教學、藝術創作及原住民手作工藝製作，讓民眾透過親身參與認識部落文化內涵。其中最受親子家庭歡迎的運動嘉年華活動，包含棒球九宮格挑戰、滑步車競賽、傳統射箭體驗、小網球活動及寶寶爬行比賽等，展現健康活力與族群共融精神。

▲▼花蓮縣政府於在大農大富擧辦八角風箏嘉年華活動，吸引上千名民眾齊聚參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚出席活動並表示，正值花蓮暑假期間，全縣13鄉鎮都非常熱鬧。除了文化局的「玩藝列車」正於全縣巡迴、並將在日出大道連續兩天登場外，已舉辦多年的八角風箏嘉年華更深具多重文化意涵。大農大富平地森林園區不只是阿美族特有八角風箏的發源地，在地理上更是花蓮溪水系與秀姑巒溪水系的分水嶺高台；而在活動現場的正後方，更是布農族返家的歷史之路——「關門古道」。這片土地蘊含著許多待發掘的文化與祕密，透過活動能帶領大眾共同探索地方之美。

▲▼花蓮縣政府於在大農大富擧辦八角風箏嘉年華活動，吸引上千名民眾齊聚參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚特別感謝楊德盛總頭目、部落耆老以及所有主承辦團隊與公部門的全力付出，讓八角風箏能與現代教育緊密結合。強調讓文化透過代代守護與傳承，並讓不同族群互相欣賞文化奧妙，是活動最終的意涵。

此外，本次活動特別規劃了多達 70 個豐富攤位，徐榛蔚在＇也熱情呼籲現場嘉賓與民眾「買起來、消費起來」，用實際行動支持在地產業，一起悠遊在大農大富的壯麗美景中。

▲▼花蓮縣政府於在大農大富擧辦八角風箏嘉年華活動，吸引上千名民眾齊聚參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

八角風箏是阿美族太巴塱部落傳承百年的文化。

本次活動串聯部落社區、學校、公部門及原民團體共同參與，不僅活絡地方產業發展，也成功打造兼具教育意義與觀光特色的文化品牌。期盼透過多元活動，讓更多民眾走入部落、貼近文化，在親身體驗中感受原住民族世代傳承的智慧與精神，共同為文化永續及地方發展注入更多能量。

與會貴賓雲集，包含花蓮縣議員笛布斯．顗賚、光復鄉長林清水、太巴塱部落總頭目楊德盛，以及多位地方民意代表、部落事務組長與部落耆老皆親自出席，共同感受原民文化與自然共融的魅力。
 

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