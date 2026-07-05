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佀廣洋霸凌曾嗆「知道我媽是誰？」　趙少康：萬美玲應清楚說明

▲▼ 萬美玲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨立委萬美玲的兒子佀廣洋捲霸凌案卻始終不願對外說明 。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委萬美玲的兒子佀廣洋日前高調宣布投入桃園市議員選舉，卻隨即捲入校園霸凌爭議，多名自稱昔日同學與師長陸續在網路發文，指控佀廣洋求學期間涉及霸凌、言語羞辱及脫序行為。面對接連爆出的爭議，萬美玲與佀廣洋至今仍未正面回應。前中廣董事長趙少康今（5日）對此指出，選舉的時候祖宗八代各種事都會被拿出來，這個事情到底實際上怎麼樣，自己也不清楚，但既然外面有這樣的批評，萬美玲應該會對外做一個清楚說明。

除霸凌指控外，佀廣洋也遭爆料，曾在校園內頻頻對同學喊出「知不知道我媽是誰」，甚至傳出在校內抽菸遭教官查獲後，要求母親致電教官室處理。另有昔日老師指出，只要佀廣洋放學時間稍晚，萬美玲便會打電話到學校詢問，甚至傳出因佀廣洋考試成績不理想，全校學生曾被要求重新考試。

面對外界排山倒海而來的霸凌指控，萬美玲與佀廣洋至今均未正面說明。立法院上周五召開院會，萬美玲上午到場簽到時，立刻遭媒體包圍追問「到現在是不打算回應嗎？」「還是你覺得兒子沒有錯？」等問題。不過，萬美玲全程臭臉，未回應任何提問，隨即快步走入議場。

趙少康今日受訪對此回應，選舉的時候祖宗八代各種事都會被拿出來，這個事情到底實際上怎麼樣，他也不清楚，但既然外面有這樣的批評，萬美玲應該會對外做一個清楚說明。不過趙也批評，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也被談及兒子疑似霸凌？所以這種事情就看看到底怎麼解釋、怎麼說明了。
 

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