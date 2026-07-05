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想找第三春！75歲嬤要求「年輕10歲＋身家上億」：找老伴來享福

▲▼女性,老人,老婦人,女人,皺紋。（圖／CFP）

▲75歲陳姓婦人身材保養得宜，開出「頂級式」徵婚條件。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

不少單身男女會透過婚友中心尋找另一半，位於桃園市中壢區的美滿服務中心就分享，一名75歲女子想展開新戀情，坦言找老伴就是想過「享福」的生活，因此除了希望對方比自己年輕10歲外，還要求資產至少上億元，以提供她吃喝玩樂、學習才藝。

根據《三立新聞網》報導，一名民國40年生、平時懂得保養的陳姓女子，過去曾結果2次婚，近日她特地從中山區來到桃園市中壢區的美滿服務中心，希望能走入下一段幸福。

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據了解，陳女32歲時與士林區某位商二代結婚，婚後才3年，丈夫就因酒駕意外離世，兩人並沒有孕育孩子；陳女2年後與一名傳產業者共組家庭，婚後育有1子1女，但丈夫在5年前因病逝世。

陳女提到，她現在仍經常學習，參與鋼琴、舞蹈、書法、佛學、插花、日語及烹飪等課程，也持續進修各項技能，並積極投入烹飪學習，對飲食品質要求高。

陳女指出，她希望自己的新一任伴侶最好能居住於台北市、新北市，因為有捷運較方便，若是位在南部也可以考慮；而她也希望伴侶比她年輕10歲，財產最少要上億，要有辦法負擔她吃喝玩樂、學習才藝的開銷，因為她認為找老伴就是讓她「享福」的。

對此，美滿服務中心的徐乃義主任也幫助陳女資料建檔，至於後續能否找到適合的那個人，仍要看市場條件及雙方意願。

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