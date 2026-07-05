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轉院等太久！直播主急診室爆氣「狂飆三字經」　護理師怒告

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區雙和醫院日前一名57歲的葉姓網路直播主，因不滿轉院程序等待時間過長，竟然當場在急診室內暴跳如雷，甚至對著24歲的陳姓女護理師狂飆三字經、大聲咆哮，嚴重惡化醫療秩序。中和警分局獲報到場，為防事態擴大，「全程隨車陪同」護送轉院；而無辜受辱的護理師事後前往派出所做筆錄，對這名囂張直播主提告《醫療法》。

▲▼葉姓直播主在雙和醫院因轉院等太久對護士咆哮，警方為了防止事件擴大，隨救護車一路護送直播主轉院 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲葉姓直播主在雙和醫院因轉院等太久對護士咆哮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

中和警分局2日下午2時許接獲報案，指稱中和區雙和醫院急診室內發生醫病糾紛，有男患者情緒失控咆哮並辱罵醫護人員，員警立即趕往現場。初步調查，葉姓男子為一名網路直播主，當天上午7時許，他因胸口悶痛，便自行前往雙和醫院急診室就醫。院方醫護人員接診後，隨即第一時間針對病情進行必要的初步醫療處置與觀察。

隨後，葉男因個人因素向院方提出轉院要求，但在申辦轉院程序、安排救護車的過程中，葉男認為院方動作太慢、讓他在急診室內「等太久」。葉男情緒突然「爆氣」，不顧急診室內還有其他患者，當場對陳姓女護理師咆哮，甚至當眾狂飆三字經，行徑相當惡劣。

員警到場後葉男情緒仍相當激動，警方考量現場醫療秩序，為了避免葉男再度失控，在救護車抵達時，特別安排員警「全程隨車陪同」護送，一路戒護救護車將葉男安全轉送至台北榮總醫院就醫。受辱的陳姓女護理師，事後前往中和分局對葉男提告，全案已依規定受理，將傳喚葉姓直播主到案說明，訊後將依違反《醫療法》，函送新北地檢署偵辦。

▼警方為了防止事件擴大，隨救護車一路護送直播主轉院 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉姓直播主在雙和醫院因轉院等太久對護士咆哮，警方為了防止事件擴大，隨救護車一路護送直播主轉院 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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