勞工朋友巧手玩花藝　台南麻豆曾文園區打造美學生活

▲台南市政府勞工局在麻豆曾文市政願景園區舉辦生活花藝課程，學員親手製作永生花盅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化勞工教育、充實市民美學素養，台南市政府勞工局5日在麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請「艾華植藝工作室」創辦人蔡玉娟授課，帶領學員親手製作永生花盅，將藝術美感融入日常生活。

此次課程配合即將到來的佳節，以「永生花盅」為創作主題。蔡玉娟透過淺顯易懂的方式，介紹植物基本知識及花藝核心概念，引導學員運用簡單素材與個人巧思，完成各具特色的居家花藝擺飾。

勞工局表示，學員除可運用作品妝點居家空間，也能將親手完成的永生花盅與親友分享，在實作過程中舒緩工作壓力、培養藝術涵養，為平凡日常增添色彩與雅緻情趣。

蔡玉娟除經營個人工作室，也是財團法人中華花藝研究推廣基金會專業講師，長期投入花藝教育。她表示，現代人愈來愈重視生活美感，學習花藝不僅有助放鬆身心，也能促進同好交流，讓作品成為連結家庭情感與美好生活的媒介。

勞工局長王鑫基表示，勞工學苑持續開辦多元進修課程，其中結合藝文及美學元素的課程，向來深受勞工朋友喜愛。生活花藝系列後續將於8月23日、9月13日、10月18日、11月8日及12月6日陸續辦理，歡迎民眾踴躍報名參加。

王鑫基指出，未來勞工局將持續規劃豐富多元的學習課程，透過教育推廣，陪伴勞工朋友培養興趣、提升生活品質，共同打造兼具學習氛圍與美感的幸福城市。