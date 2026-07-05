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盧秀燕稱「秀燕將啟程、有六才有八」　趙少康：備戰2028選總統

▲盧秀燕 。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕 。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市長盧秀燕昨日出席國民黨台中市黨部幹部培訓，與藍營台中市長參選人江啟臣同台，盧秀燕特別訂製市長桌牌交給江啟臣，還喊出「秀燕將啟程、秀燕交啟臣」、「有六（2026）才有八（2028）」。前中廣董事長趙少康今（5日）受訪對此指出，盧秀燕最近發表很多議題，包括無人機、跟AIT谷立言合辦無人機論壇等，盧秀燕的動作很明顯，「我認爲盧秀燕就是在準備2028的選舉」，盧也許自己不方便講，但是他從旁邊的觀察應該就是這樣。

趙少康說，黨主席鄭麗文昨天不是也有講，國民黨的大太陽越多越好嘛，本來就是這樣的政黨競爭，有多人願意競爭，這是一件好事。至於兩岸路線可能會成國民黨2026票房毒藥？趙少康說，兩岸問題很重要，尤其兩岸安定，民進黨執政可以說是一塌糊塗，兩岸搞得這麼緊張也是民進黨執政的結果，國際也走不出去，經濟也沒有好，現在唯一靠股票在拉抬，而且股票不是全面的，只靠高科技類股，一般的傳統產業也蠻慘。

鄭麗文被建議少談國際多談選舉，趙少康則說，鄭麗文是黨主席，黨主席關切的話題一定範圍很廣，從中央到地方都要關切，所以尊重鄭麗文主席，她是很聰明有智慧、也有問政經驗，她挑選什麼話題一定有她的道理。沒有什麼適合不適合，像食用油的問題，類似中央的問題都可以問。

趙少康還說，在台灣這麼小的地方，其實很多的問題都可以談，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平有什麼問題，因為對台灣都是很關鍵的這個議題。

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