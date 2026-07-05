男友手滑！誤把激戰片傳到11人群組　「她露臉全裸」崩潰

▲男友誤傳兩人的激戰影片。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，與好友約好11月出國旅遊，未料男友整理旅遊資料時，疑因一次勾選多張照片與影片，不慎將兩人的私密影像傳進11人旅遊群組，影像中她的臉部與身體都清楚入鏡。雖然男友在數分鐘後緊急收回，但當時已有4人讀取訊息，讓原PO感到受傷與尷尬，也擔心外流。

女網友在Dcard發文，11月將與一群好友出國，男友負責部分行程規劃，平常會把飯店、景點等資訊截圖分享到群組討論。日前男友準備傳送多張飯店照片時，一次勾選十餘張圖片與影片，不慎把兩人日前拍攝的私密影片一併傳到旅遊群組。

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傳送旅遊資料 男友誤傳私密影片



原PO發現異狀後通知男友收回，但影片送出約2、3分鐘，群組內已有4人顯示已讀。原PO表示，旅遊群組共有11名成員，其中包含7名男性與4名女性，雖然至今沒有人提起此事，但影片內容讓她難以放下，因為男友僅露出私密部位，自己則是露臉且全身入鏡

這件事情讓原PO很受傷、丟臉，男友則一直道歉與安慰，並表示已無法改變。原PO直呼「11月還要一起出國，好想取消，但是機票都買了、假也請了，好痛苦」。原PO後續補充，曾多次告訴男友不要拍，但男友常在親密過程中直接拿手機錄影，即便她阻擋、抗拒，對方卻會拉開她的手，甚至用強硬態度要求，最後她只能妥協。

貼文一出，網友勸，「分手，錄影片超噁，正常男性只會想保護好另一半」、「勸你別去，然後影片刪乾淨，離他遠一點，不然他會成為你一輩子的陰影」、「有沒有可能，他要傳到別的群組，但點錯」、「不要拍照也不要錄影，講100萬次了」、「一般這種影片不是都會隱藏起來嗎⋯⋯傳送影片怎麼可能這麼容易傳錯，是不是故意的」、「重點不是還要不要出國，而是這男友可以不要了」、「不想檢討被害人，但交往期間拍露臉影片的風險真的很大，妳怎麼知道分手後這不會變成威脅妳的工具？而且真的是不小心的嗎？」