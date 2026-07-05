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烈日下兵分三路修繕！　台南做工行善團揮汗助弱勢重建家園

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合「做工行善團」各工會志工，持續投入弱勢家庭住宅修繕，志工5日不畏高溫，兵分三路前往柳營區、鹽水區及安南區施工，發揮水電、泥作、鋁門窗及電子機械加工等專業，協助弱勢勞工家庭改善漏水、老舊及居住安全問題。

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

柳營區呂小姐身患疾病仍努力工作，並需照顧身心障礙家屬，無力負擔修繕費用。經柳營奇美醫院居家照顧服務員通報後，做工行善團陸續完成拆除、鋁門窗安裝、室內裝潢及無障礙坡道等工程。

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

電子機械加工工會1日完成屋頂漏水修補，泥水工會4日鋪設房間地磚，5日再進行廚房牆面壁磚施工。勞工局專門委員莊政憲也準備綠豆湯前往慰勞志工，為烈日下趕工的修繕團隊加油打氣。

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

鹽水區蔡老先生健康欠佳，平時需持拐杖行走，子女均在外地工作，家中老舊灶台及屋頂嚴重破損，遇雨便漏水。電氣工會2日先行斷電並設置臨時用電，泥水工會3日拆除舊灶台及破損屋頂，後續將進行屋頂鋼板搭建及鋁門窗丈量。

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

安南區吳先生為身心障礙者，因病需頻繁往返醫院，家計主要靠妻子打零工維持。住家客廳隔板老舊、廚房屋頂毀損，每逢下雨便嚴重滲漏。電子機械加工工會6月30日拆除老舊車庫並重新搭建，泥水工會5日接力進行壁磚施工，改善住宅結構及居住安全。

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

台南市勞工局長王鑫基表示，修繕志工都是各行各業的專業職人，願意犧牲假日、不畏酷暑完成每一道工序。他們修補的不只是房屋，更以汗水及專業，將關懷送進生活陷入困境的家庭，展現台南人「有情有疼心」的溫暖力量。

▲台南做工行善團志工兵分三路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

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