夜市買地瓜球問「炸油是哪一牌？」老闆愣了！他曝：很多客人問

▲客人問老闆，是用哪一牌的油？（示意圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

中聯油脂沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署宣布擴大下架兩類產品，第一類為「原型油品」，第二類為「高含量加工製品」。有網友指出，逛夜市時發現，客人會直接詢問攤商「炸油用哪一牌？」貼文曝光，有網友指出，「希望大家都能多問問！這樣攤商老闆也知道有人在意這件事情。」

夜市買小吃先問炸油品牌



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有網友在Threads發文，到夜市購買地瓜球時，前方排隊的客人直接向老闆詢問「你們炸油是哪一牌？」老闆聽到後當場愣了一下。後來她轉往另一攤買蔥抓餅，又聽見其他客人詢問攤商使用的油品是什麼。原PO驚呼，這次油品檢出苯駢芘事件後，大家真的開始注意每天吃進肚子裡的油了。

對此，不少網友認為，不論小吃店、夜市攤商或餐廳等餐飲業者，都可以主動公開使用的油品品牌，並張貼在明顯位置，「建議所有餐飲業都把使用什麼油貼出來」、「希望大家都能多問問！這樣攤商老闆也知道有人在意這件事情，越多人在意我們的環境才有可能改變」、「應該要規定每一間餐飲業都強制標示用了什麼油，消費者有知的權利」。

也有網友提醒，「外面油炸的最好還是少吃，都是用很便宜的油炸的，而且有沒有固定換油也不知道」、「應該先重視吃的東西用了多少油，然後就會發現幾百種食物料理，能吃的其實只有幾種」、「有毒的都吃下肚了啦，現在大家肯定不敢用有問題的油」、「我覺得最要擔心的不是他現在用什麼油，而是過去」。