巴威暴風侵襲率「6縣市破3成」　北北基均入列

▲巴威颱風「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風周三前將持續增強，周四逐漸北轉，預計周五、周六最接近台灣。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，北北基、宜蘭、花蓮、台東、蘭嶼及綠島均超過3成，其中，花蓮縣、綠島及蘭嶼36%最高。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，花蓮縣、綠島及蘭嶼達36%，緊接為宜蘭縣33%、台東縣32%、台北市及基隆市31%，新北市也有30%。

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氣象署說明，颱風暴風侵襲機率是指事件發生的機會大小，當颱風暴風侵襲機率達80％，代表過去5年氣象署官方預測類似路徑100次當中，颱風七級風暴風侵襲該處的案例有80次。

氣象署也說，當颱風逐漸靠近時，通常機率值會逐漸增高，相對的颱風造成的風雨程度也會增強。但受到颱風不對稱結構及地形影響，各地出現風雨的程度會有不同，不能完全以此機率值的大小來決定。

▲巴威颱風「120小時颱風暴風侵襲機率」。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，巴威颱風今天早上8時位於鵝鑾鼻東南東方3140公里海面，未來沿太平洋高壓南側朝西北西前進，周三前抵達菲律賓東方海面，周四受高壓導引北轉，周五位於台灣東方至琉球南方海面，降雨會逐漸增加，但未來路徑仍有不確定性，周五起移動路徑將會受太平洋高壓影響。

氣象署表示，周三前受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定，午後有短暫陣雨，期間巴威颱風預計會略微增強，但周四接近台灣東方海面後，強度就會減弱，周四、周五預計以中颱上限至強颱下限接近台灣，由於其暴風半徑達350公里，無論是否通過台灣，影響都相當明顯。