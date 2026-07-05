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后里小吃部爆衝突！男遭控持刀嗆聲+欲開車衝撞　警調監視器釐清

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲網友爆料陳男涉嫌欲駕車衝撞人，目前警方正在釐清案情。（圖／翻攝臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓男子與張姓男子有官司糾紛，陳男遭爆料，2日深夜在台中后里某小吃部與張男發生爭執，現場疑似飲酒後持刀恐嚇並欲開車衝撞張男，但警方到場時未發現陳男有喝酒情形，也初步查無犯罪跡證，不過張男事後前往派出所提告恐嚇及殺人未遂等罪嫌，警方已依規受理，並調閱周邊監視器畫面徹查中。

有網友在臉書社團爆料，指稱台中后里成功路與甲后路的小吃部，2日深夜有1名身穿白衣男子（陳男）喝酒開著藍色小貨車在小吃部鬧事，褲子後面插著長刀喧囂，還企圖開貨車撞人。

該網友還指控，現場消費者撥打110報警，警方到場後把消費者趕入店內，10分鐘後把鬧事酒駕的現行犯（陳男）給放了，痛批離譜，該文引起部分網友討論。

據了解，張男（49歲）與陳男（37歲）先前有傷害官司，但和解無果，當日雙方疑因此發生爭執。記者詢問店家，張、陳都不是生客，爭執在店外發生，陳一度想衝進店內，但被張一夥人擋在店外，由於業者當時在店內，未能細看店外發生何事，所以沒能看到陳有持刀或想開車衝撞等情。

大甲警分局今天說明，本案在3日凌晨12時許接獲報案，指成功路某小吃店發生民眾酒後糾紛，且有人意圖駕車衝撞，但員警到場後小貨車已駛離現場；張男先是指控陳男涉嫌持刀恐嚇、欲駕車衝撞，不過後來陳步行返回現場，員警檢視他無酒容、酒味，並無張所指的酒後駕車情事，身上也查無違禁品。

張男在同日凌晨2時許前往派出所，對陳男提出恐嚇及殺人未遂告訴，警方依法受理，目前已調閱周邊監視器畫面，釐清確切案情。

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