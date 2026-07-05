航海家號飛向星際！南瀛天文館推暑假特展　親子化身宇宙探險家

▲南瀛天文館推出「深空探索：航海家任務」特展，透過沉浸式場景及互動裝置，帶領親子穿越太陽系。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假親子出遊再添新選擇！南瀛天文館全新特展「深空探索：航海家任務」自6月27日在星象館一樓特展區登場，以航海家一號、二號太空船及金唱片為核心，結合沉浸式場景、互動任務與故事體驗，帶領民眾從地球出發，穿越太陽系、航向浩瀚星際空間。

館方指出，特展設定在西元2077年「航海家任務發射100週年」的未來情境，觀眾不只是參觀者，更可化身星際航海家，透過場景轉換、多媒體裝置及任務機制，認識航海家號的重要科學成就，並思考人類如何將文明訊息傳向宇宙、為未來留下印記。

航海家一號與二號於1977年啟程，是人類太空探索史上極具代表性的任務，也象徵人類面對未知世界的好奇心、勇氣及探索精神。館方將太空科技、文明傳承與宇宙想像轉化為具故事性的展示內容，讓艱深的深空探索知識變得更容易理解。

展覽開幕一週吸引不少親子家庭及天文迷參觀，許多民眾回饋，互動裝置兼具知識性與趣味性，不僅讓孩子更容易理解宇宙探索概念，也讓親子在合作完成任務的過程中，留下共同的星際冒險回憶。

配合暑期活動，南瀛天文館4日上午10時至下午4時在賽堤廣場舉辦免費「星際啟航」闖關活動，民眾可領取闖關卡，挑戰10項科學關卡並兌換天文好禮；現場另設在地小農市集，展售特色農產及手作商品，晚間則推出「戲說天文」，以生動方式介紹人類太空探險歷程。

館方表示，今年暑假嘉年華以「任務型探索」為主軸，除航海家號特展外，也同步推出全新球幕影片《跨越極限：邁向火星》、沉浸式實境解謎及月球太空基地創作計畫，邀請大小朋友趁暑假走進南瀛天文館，從地球啟航，展開一場跨越太陽系的宇宙冒險。