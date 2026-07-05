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新北男遇檢爆氣推警！遭噴辣椒水壓制　拒驗毒再吞18萬罰單

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區昨（4日）晚間， 43歲游姓男子騎機車行經縣民大道三段時，因形跡可疑遭巡邏員警攔查。不料，游男竟當場「爆氣」拒絕配合，甚至動手推擠員警並瘋狂咆哮。警方在口頭警告無效後，使用防護型噴霧器（辣椒水）」將他強勢制伏並依法管束。游男被送醫洗眼清醒後，仍拒絕接受毒品唾液快篩，後依道交法重罰18萬元、扣車拔牌並依社秩法移請新北地院簡易庭裁處。

▲▼游男推擠員警後遭噴辣椒水後壓制管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲游男推擠員警後遭噴辣椒水後壓制管束 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

海山警分局埔墘派出所員警昨天晚間7時許，在轄區內執行線上巡邏勤務。行經板橋區縣民大道三段33巷口時，發現游姓男子騎機車在車陣中多次急煞並未保持安全車距，隨即鳴笛示意游男靠邊停下接受盤查。未料，過程中游男不願配合，甚至出手推擠員警。現場員警多次口頭制止，但游男仍持續瘋狂咆哮。

員警隨即掏出辣椒水朝游男臉部噴灑，游男頓時雙眼刺痛，高昂氣焰瞬間熄滅，員警隨即依《警察職權行使法》第19條規定，將他強勢壓制並實施保護管束，隨後由救護車將他送往亞東醫院清洗雙眼。游男接受治療結束，被帶回派出所偵辦，經調查他有多項毒品前科，懷疑涉嫌毒駕而要求進行毒品唾液快篩測試，但他仍拒絕接受檢測。

員警告知權利後依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項第2款「拒絕毒品測試」，對游男當場掣單舉發，直接開出一張18萬元罰單，並當場將他的機車移置保管、扣繳牌照。全案訊後也依違反《社會秩序維護法》第85條「妨害公務」，移請新北地方法院簡易庭裁處。

▲▼游男推擠員警後遭噴辣椒水後壓制管束 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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