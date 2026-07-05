　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

西門町火爆男毆打運將！用力甩門被質疑竟動粗...路人勸阻險遭殃

▲因甩門引發計程車司機與乘客衝突，萬華警方將究辦動手乘客 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲因甩門引發計程車司機與乘客衝突，萬華警方將究辦動手乘客 。（圖／記者張君豪翻攝、下圖）

記者張君豪／台北報導

炎熱天氣疑讓民眾火氣大衝突事件頻傳！北市萬華區西門町商圈4日晚間發生一起街頭衝突。一計程車司機載客抵達目的地下車時，因乘客關車門力道過大，雙方爆發口角並演變成肢體衝突，途中一名路過民眾上前勸阻時也捲入拉扯。警方獲報趕抵時，現場人員已陸續離開，目前已掌握涉嫌動手男子身分，將通知到案說明依法究辦。

萬華警分局表示，西門町派出所於7月4日晚間9時許接獲民眾報案，指成都路與昆明街口發生糾紛，員警立即趕赴現場處理。不過警方抵達時，現場衝突已告結束，僅剩無奈被乘客拉扯的計程車司機留在原地。

司機向警員表示，稍早載送乘客至目的地下車時，因對方甩車門力道過大，擔心車輛受損，遂上前與乘客理論，雙方因此發生口角。期間，一名路過民眾見狀試圖居中勸架，不料現場情緒持續升高，乘客推擠、拉扯駕駛，衝突結束後打人的乘客離開現場。

▲因甩門引發計程車司機與乘客衝突，萬華警方將究辦動手乘客 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，計程車司機表示並未受傷，也暫無提出告訴意願；亦未接獲乘客或現場其他民眾報案提告。但為釐清事發經過，警方已擴大調閱周邊監視器畫面，並掌握涉嫌動手男子身分，後續將通知其到案說明，依法查辦。警方提醒，天氣炎熱易影響情緒，但民眾遇糾紛仍理性處理，切勿因一時情緒失控而動手衍生後續司法追訴。警方對於任何暴力或違序行為，也將依法究辦，維護公共秩序與社會安全。

p>常如山被收押關鍵曝！自認「沒偷拍」　辯「2目的」全面裝針孔

獨／ 北市知名密室逃脫驚魂夜！　員工扮吊死鬼意外窒息送醫命危

獨／女兒邀母親節聚餐沒人接電話　上門驚見「爸爸殺死媽媽」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

才持刀搶檳榔攤！台東毒男又飛車搶包躲旅社…2小時遭逮

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

才持刀搶檳榔攤！台東毒男又飛車搶包躲旅社…2小時遭逮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

不斷更新／林立回歸火力全開！前役4安今敲兩分砲　一棒轟平悍將

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

姊學跆拳道保護特殊生弟弟　怪獸心疼秒落淚

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

快訊／北市大安區「20歲女墜樓」！　倒臥人行道上明顯死亡

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

更多熱門

相關新聞

西門町吸菸室亂象！　驚見幼童入內吸二手菸

西門町吸菸室亂象！　驚見幼童入內吸二手菸

台北市推動無菸城市，台北西門商圈更從今年6月起除吸菸區外，不得吸菸，門口並標示，禁止未滿20歲和孕婦進入。沒想到，近日卻有網友發現有小朋友跟著進吸菸室，且至少待5分鐘以上，引發輿論譁然。對此，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今（5日）表示，有些人要吸菸，同時間又不要小孩子離開視線，所以會形成這樣的光景，但小孩是要保護的對象，其健康永遠是第一考量。

H&M證實西門町店「今年底熄燈」

H&M證實西門町店「今年底熄燈」

西門町僅陽春版！蔣萬安稱744萬遮陽傘因「信義較時尚」　綠小雞嗆道歉

西門町僅陽春版！蔣萬安稱744萬遮陽傘因「信義較時尚」　綠小雞嗆道歉

獨／西門町H&M傳年底撤出　房東月開1700萬招租

獨／西門町H&M傳年底撤出　房東月開1700萬招租

高雄仁武街頭暴力　2騎士打到安全帽鏡片噴飛

高雄仁武街頭暴力　2騎士打到安全帽鏡片噴飛

關鍵字：

行車糾紛西門町鬥毆萬華警方炎熱天氣

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面