西門町火爆男毆打運將！用力甩門被質疑竟動粗...路人勸阻險遭殃

▲因甩門引發計程車司機與乘客衝突，萬華警方將究辦動手乘客 。（圖／記者張君豪翻攝、下圖）

記者張君豪／台北報導



炎熱天氣疑讓民眾火氣大衝突事件頻傳！北市萬華區西門町商圈4日晚間發生一起街頭衝突。一計程車司機載客抵達目的地下車時，因乘客關車門力道過大，雙方爆發口角並演變成肢體衝突，途中一名路過民眾上前勸阻時也捲入拉扯。警方獲報趕抵時，現場人員已陸續離開，目前已掌握涉嫌動手男子身分，將通知到案說明依法究辦。



萬華警分局表示，西門町派出所於7月4日晚間9時許接獲民眾報案，指成都路與昆明街口發生糾紛，員警立即趕赴現場處理。不過警方抵達時，現場衝突已告結束，僅剩無奈被乘客拉扯的計程車司機留在原地。



司機向警員表示，稍早載送乘客至目的地下車時，因對方甩車門力道過大，擔心車輛受損，遂上前與乘客理論，雙方因此發生口角。期間，一名路過民眾見狀試圖居中勸架，不料現場情緒持續升高，乘客推擠、拉扯駕駛，衝突結束後打人的乘客離開現場。







警方指出，計程車司機表示並未受傷，也暫無提出告訴意願；亦未接獲乘客或現場其他民眾報案提告。但為釐清事發經過，警方已擴大調閱周邊監視器畫面，並掌握涉嫌動手男子身分，後續將通知其到案說明，依法查辦。警方提醒，天氣炎熱易影響情緒，但民眾遇糾紛仍理性處理，切勿因一時情緒失控而動手衍生後續司法追訴。警方對於任何暴力或違序行為，也將依法究辦，維護公共秩序與社會安全。

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