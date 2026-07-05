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前領袖國葬！伊朗人搥胸痛哭「高喊美國去死」　川普：可能是假哭

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬。（圖／路透）

▲哈米尼國葬現場，成千上萬民眾出席哀悼。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）4日國葬現場，數萬人湧入首都德黑蘭（Tehran）的伊瑪目哈米尼大禮拜堂（Imam Khomeini Grand Mosalla），搥胸痛哭、揮舞國旗，「美國去死」的怒吼響徹全場。

1週隆重國葬　動員數百萬人

《路透社》報導，為了展現對伊朗神權國家的奉獻與革命熱情，該國正在舉行為期1週的大規模葬禮遊行儀式，紀念2月底戰爭開始時，被美國與以色列空襲身亡的哈米尼與其多名家人。

哈米尼與女兒、女婿、媳婦、14個月大孫女的棺木一併陳設在戶外玻璃櫃中，供民眾瞻仰哀悼。

▲▼伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬。（圖／路透）

▲▼伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬。（圖／路透）

按照計畫，靈柩6日將在德黑蘭市中心進行大規模送葬遊行，隨後移靈至宗教聖城庫姆（Qom），8日運至伊拉克聖城納傑夫（Najaf）與卡爾巴拉（Kerbala）進行什葉派宗教儀式，9日返回伊朗，在馬什哈德（Mashhad）舉行最後一場遊行後長眠於此。

當局計畫動員數百萬人參加未來幾天的大規模遊行，同時提供交通食宿。

哈米尼的兒子、新領袖穆吉塔巴（Mojtaba）據傳在同一次攻擊中倖存，但身受重傷，迄今不曾現身公開場合，沒有釋出任何影像，更未親自出席國葬。

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬。（圖／路透）

▲▼ 伊朗正為已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）舉辦連日葬禮追思儀式。（圖／路透）

與美血海深仇　路透分析國葬

哀悼者身著黑衣、披掛國旗，手持哈米尼與穆吉塔巴畫像，依序入場後搥胸慟哭。40歲民眾拉希米（Arash Rahimi）說，「在場每個人都是要為最高領袖討血債而來的。正如領袖所說，我們與美國之間是血海深仇，我們與美國之間的關係永遠不會好。」

《路透社》指出，這場葬禮在伊朗的關鍵時刻舉行，獲軍方支持的神權統治者因政府體制得以存續而備受鼓舞，還宣稱目前的停火終將帶來巨大經濟利益，並且是戰勝超級大國的一場勝利。

不過，儘管表面上展現出對領導層的支持與團結，外界恐怕仍難評估伊朗9000萬人對國家的真實忠誠度。戰爭爆發前幾週，成千上萬人發動反政府示威，隨後卻遭當局暴力鎮壓，造成數千人死亡。但衝突開始至今，幾乎沒有出現公開的不滿或反抗跡象。

▲▼ 伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬。（圖／路透）

美伊談判暫停　川普酸假哭

美媒Axios報導，美國總統川普已證實談判因伊朗國葬暫停一週。他說，伊朗領袖全都出席了國葬，華府只要發動「一擊」就能把他們全部解決，「但我們不會這麼做，否則就沒人跟我們談判了。」

川普還表示，他看到伊朗民眾在葬禮上哭泣時非常驚訝，因為他以為這些人痛恨哈米尼，「也許是假哭」。

對此，伊朗駐亞美尼亞大使館在X平台強硬回嗆，「你之所以無法理解這些事情，是因為你既沒有文明、沒有歷史，也沒有榮譽。」

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