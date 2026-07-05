帶人來台玩！吃麥當勞被觀眾「抖內可樂」　最強高中生也傻了

▲Ray帶美國友人Madi 和 Kelo來台灣玩 。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣實況主Ray在歐美實況圈人氣高漲，最近他帶著美國友人Madi 和 Kelo來台灣玩，嘗試了台灣麥當勞，結果發生有趣一幕。當時，Ray請旁邊的粉絲弟弟們去點4杯芒果可樂，沒想到服務人員卻陸續送來好幾盤可樂，讓現場驚呆。原來是有觀眾掃了桌上的QR Code，偷偷幫他們加點飲料，「抖內可樂」掀熱論。

當時，Ray請旁邊的粉絲弟弟們去點4杯芒果可樂，結果他們點的都還沒上，麥當勞服務人員卻陸續送好幾盤可樂，讓Ray和朋友都又震驚又傻眼，Ray還用無助的語氣問隔壁桌客人「你們要喝嗎？」後來，端著4杯芒果可樂回來的粉絲弟弟們也傻眼，似乎很疑惑怎麼已經滿桌可樂了。

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抖內可樂！觀眾自首「請Ray喝飲料」

這一段直播被網友剪成精華，在Threads引發熱論，「超好笑，直播抖內可樂第一次見。」「台灣人讓Ray很有面子。」「This is love from Taiwan.」「台灣人懂做效果。」「有種渴叫做台灣人怕你渴。」「也太多人請。」「為歷史王送上幾杯飲料是應該的。」「他朋友會被台灣熱情的餵食癖嚇到。」

有趣的是，貼文還真的釣出抖內網友自首，曬出掃QR Code並結帳的影片直呼「我認罪」、「請Ray喝飲料」。另一人也貼出他花了200塊請客的截圖，「請Ray喝飲料，沒想到其他人也請了。」此外，還有網友幫Ray補充，飲料都有分給觀眾，並沒有浪費。

Ray感性道謝「謝謝整個台灣，愛你們」

Ray今（5）日則在Threads發文，感謝這次整個台灣的支持跟熱情，「第一次在台灣這樣帶朋友來玩，他們很開心也喜歡。這次我們真的感受到大家的熱情，也真的很開心能在台灣這片土地長大，希望大家能多多珍惜這片土地跟人。」他也感謝美籍台裔直播主JOEYKAOTYK，跟經紀人一起幫他安排行程，「雖然途中讓他們很頭痛，但是他們還是很有耐心的帶完我們，謝謝整個台灣，愛你們。」