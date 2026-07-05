1個月拍40部謎片！學霸「兼差男優20年」　曝下海理由：太喜歡女生

▲高材生男優千葉豐出生於一個背景反差極大的家庭。（示意圖／VCG）

文／鏡週刊

擁有高達190的智商、畢業於東京男子御三家名校及舊帝國大學，如今更是公司經營者，57歲的千葉豐乍看之下，就是一位典型的人生勝利組。然而，鮮少人知道的是，他還有另一個持續超過20年的身分「成人片男優」。這段與外界刻板印象截然不同的人生經歷，也讓他成為日本媒體關注的焦點。

千葉豐接受日刊《SPA!》專訪時表示，自己出生於一個背景反差極大的家庭。父親是地方出身的高中畢業生，雖然學歷不高，卻十分聰明；母親則是東京名門私立大學畢業的千金小姐，還是當時少見的女性管理職。2人的婚事當年一度遭到外祖父母強烈反對，直到他後來考進舊帝大，長輩才改口認為這段婚姻沒有錯。

他從小便展現過人的智力，在行政區舉辦的智商測驗中測得IQ高達190，成績甚至名列全區第一。不過，他的小學成績卻與天才形象完全搭不上邊。由於對照本宣科的課程毫無興趣，上課常常心不在焉，成績單上的操行與平時表現經常只有五級分中的2分。他坦言，如今回頭看，自己其實就是典型的ADHD（注意力不足過動症），只是當年沒有人了解這項特質，老師眼中他只是個難以管教的怪學生。

千葉豐表示，自己並不是討厭念書，而是不喜歡毫無挑戰性的課程。只要課堂內容能激發他的好奇心，讓他產生「為什麼」的疑問，他就會聽得津津有味。相較於學校，小學時補習班更能滿足他的求知慾，因此反而讀得十分投入。

憑藉優異的實力，千葉豐順利考上東京男子御三家之一的明星中學。不過，真正進入全是資優生的環境後，他也看見菁英世界不為人知的一面。他回憶，同屆300名學生中，約有100人考進舊帝大、150人進入早稻田或慶應等名校，但也有人因巨大升學壓力罹患憂鬱症，甚至沉迷藥物或危險娛樂，讓他深刻感受到「菁英也有菁英的痛苦」。

雖然高中時曾拿下全國模擬考第2名，幾乎所有人都認為他一定能應屆考上第一志願，但命運卻開了一個玩笑。當年大學入學考試國文難度異常提高，反倒是他最擅長的數學變得簡單，導致數學拿滿分、國文卻失常，最終與理想校系擦肩而過。

不過，千葉豐並未因此陷入苦讀生活。他認為自己只是運氣不好，因此重考那一年幾乎沒有拚命念書，只做基本複習，其餘時間幾乎都投入打麻將。隔年，他如願考上第一志願舊帝大，也正式展開人生的新篇章。然而，他真正令人跌破眼鏡的人生選擇，卻是在進入大學之後才正式開始。

考上舊帝大後，多數人忙著加入社團、準備研究或參加聯誼，但千葉豐做的第一件事卻是應徵成人片男優。他坦言，理由其實沒有外界想得那麼複雜「就是因為太喜歡女生」。

日刊《SPA!》報導，千葉豐表示，自己一路念男校，在泡沫經濟年代又沒有高身材、沒有收入，雖然喜歡女生卻始終不受歡迎。他曾想過去酒店消費，但認為那只是花錢當客人，並非自己真正想要的互動方式。於是，他靈機一動想到，「如果當成人片男優，不就能合理認識漂亮女生了嗎？」

當時網路尚未普及，成人影片仍以錄影帶出租為主，他直接打電話到情色雜誌編輯部詢問是否招募男優，沒想到很快便獲得機會，順利踏入成人產業。雖然他始終擔心身分曝光，但最終仍選擇繼續拍攝，因為在片場不但能與平時無緣接觸的女優平等互動，還能獲得報酬，讓他認為是一份相當有吸引力的工作。

大學畢業後，千葉豐順利進入大型企業上班，持續兼職拍攝成人影片。然而，工作第3年，男優身分終究曝光，公司甚至沒有給他太多解釋空間，最後只能選擇自行離職。他事後才知道，其實整個部門幾乎早已知道他的副業，只剩自己還蒙在鼓裡。

離開大企業後，他很快自行創業，也沒有放棄男優工作。不過，他曾因遇到真正深愛的女性而暫停拍片3年，希望專心經營感情。但最終2人仍因他過於風流而分手，他也再次回到成人產業，並一路拍攝至今。

他透露，全盛時期每月可拍攝40部作品，但近年受到成人產業改革、強迫出演爭議，以及業界大量起用年輕帥氣男優等因素影響，如今每月僅剩2至3部作品。他表示，成人男優其實也有等級制度，只有達到專業男優等級，才能真正參與拍攝內容，因此即使酬勞不是最高，他仍希望維持自己的專業身分。

為了避免影響本業，他多年來始終嚴格區隔兩種身分。他刻意塑造嚴肅、保守的企業家形象，不出入聲色場所，也調整髮型與穿著，自信即使合作夥伴真的看到作品，也不會相信畫面中的人就是自己。

談到未來，千葉豐笑說，隨著自己年紀增長，對女性的欣賞範圍反而越來越廣，「20歲時覺得40歲不可能，如今快60歲，反而覺得40歲非常可愛。」他強調，自己拍片從來不是為了賺錢，而是單純享受這份工作，只要身體狀況允許，希望能一直拍下去，也期待挑戰成為業界最高齡的現役成人片男優。



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