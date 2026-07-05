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12生肖本周運勢出爐！第1名事業、財運嚇嚇叫　屬兔感情最旺

▲國曆3月份，十二生肖迎來不同的運勢轉變，快來看看自己的運勢有什麼樣的轉變。（示意圖／視覺中國CFP）

▲7月5~11日12生肖整體趨勢排行。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

新的一周到來，命理生肖專家曼樺老師特別整理出7月5日至7月11日12生肖整體趨勢排行。屬猴者氣勢最旺，不僅勇奪事業運、財運雙料第一，工作計畫逐步開花結果，收入也跟著提升；屬兔者則是愛情運稱冠，財運與事業運也名列前茅；屬羊則同時擠進事業、財運、愛情及健康四大排行榜，整體運勢相當亮眼。

本周事業運前三名：

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1.猴：本周運勢紅紅火火，為第一名。令人羨慕不已。前一段時間洽談的業務與計畫，一步一步地進行與實現中。

2.虎：本周運勢不錯，為第二名。換了一個新的環境，工作上按部就班，雖然萬事起頭難，辛苦之餘仍是有收穫的。

2.雞：本周運勢仍舊旺盛，為第二名。樂在工作，樂在交友，忙得不亦樂乎，收入也非常滿意。繼續加油。

3.鼠：本周事業運驚喜，氣勢很旺，為第三名。要怎麼收穫先那麼栽，之前播種的案子與工作專案終於等到回收成果了。

3.兔：本周運勢跳升，同為第三名。業務合作機會多，感覺終於回到正軌。希望好好把握時機，過關斬將一番。

3.羊：本周運勢氣勢驚人，同為第三名。工作上雖有困阻，幸好都能迎刃而解。不論是保持好積極的心態或人際關係，都是眼前課題。

本周財運前三名：

1.猴：事業運與財運齊頭並進，忙碌著學習與分享的美容事業，帶動了金錢的直接收入，算是轉換跑道成功。

2.兔：本周華麗大翻身，財運直線上升。下半年無論工作或事業都欣欣向榮，前途無量，你深具信心。

3.羊：本周迎來事業好運，帶動錢財的收入，一解你的煩惱。也終於補上前幾個月錢財大失血的痛苦。

本周愛情運前三名：

1.兔：愛情運旺盛，先不去計較愛情的得失，才會有愛情的擁有。凡事都過多猜想，就永遠別想有正常的戀愛。

2.羊：感情運頗佳，已婚夫妻難得想到對方的付出，珍惜幸福的一周。戀愛中的男女相處，更加甜膩。

3.雞：感情運頗佳，已婚夫妻難得想到對方的付出，珍惜幸福的一周。戀愛中的男女相處，更加甜膩。

本周健康運前三名：

1.猴：健康運不錯，進入盛夏，天氣炎熱，吃冰喝甜飲都不算正確的補充水分。別忘了補充水分，注意防曬，小心中暑發生。

2.羊：健康運不俗的一周。但是體能消耗多，注意補充營養，吃飯要定時，蔬菜水果要多吃，健康平衡會更好。

3.兔：健康運不俗。儘管工作忙碌，對於身體健康依然嚴格把關，不熬夜，不暴飲暴食，不懶惰，能走就不坐。

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