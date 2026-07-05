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飛日韓恐遇強颱！達人曝出發前先做「4件事」：少賠上萬元

強颱巴威外圍環流恐在9日起逐漸影響台灣。（圖／中央氣象署）

▲強颱巴威外圍環流恐在9日起逐漸影響台灣。（圖／中央氣象署）

圖文／CTWANT

強颱巴威來勢洶洶，預計9日起逐漸影響台灣，旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」指出，要是擔心出國的航班受颱風影響，可以先買旅遊不便險、確認住宿免費取消期限、查是否有已預約的付費行程等等，同時要盯緊航空公司是否有「特殊退改規定」的公告，這樣更有機會多省下上萬元。

「不奇而遇Steven & Sia」指出，下週要搭飛機自台灣往返日韓的民眾要注意，航班可能受颱風影響，特別是9日到12日期間，要是由於天氣因素造成航班取消，運氣好可能只是多花台幣幾千元，運氣不好則可能損失上萬元。

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「不奇而遇Steven & Sia」提到，如果航班有很高機率被颱風影響，可以先做以下4件事。首先是「買旅遊不便險」，其中的理賠項目非常重要，要注意保單是否包含班機延誤、旅程更改、額外住宿、額外交通這類項，要是等到氣象署已經發布海上颱風警報，才臨時去買旅遊不便險，而因為這個颱風造成的班機延誤、取消或旅程更改，很多情況下都可能不理賠。

「不奇而遇Steven & Sia」表示，其次是「確認住宿免費取消期限」，如果不能退，可以先詢問能否改期，建議打開自己的訂房APP，確認住宿的免費取消期限到什麼時候，要是免費取消期限快到了，建議考慮改訂「可以免費取消」的房型。

「不奇而遇Steven & Sia」說，接著是「檢查是否有已預約的付費行程」，例如包車、租車、體驗課程、門票行程，有些不一定可以無條件取消，現在可以先問店家能不能改時間，或是最晚什麼時候要通知，如果對方回覆可以改，記得把對話紀錄留下來。

「不奇而遇Steven & Sia」指出，最後是「盯緊航空公司的特殊退改公告」，很多人以為，一定要等航空公司正式宣布航班取消，才可以免費改票或退票，其實颱風快來時，航空公司有時候會先發布「特殊退改規定」，只要航班日期、航線、票種符合公告範圍，即使航班還沒有正式取消，也可能可以先免費改期，或是申請退票免手續費。

「不奇而遇Steven & Sia」提醒，千萬不要自己主動按退票跟改票，若是走一般退改流程，可能會被系統當成自願更改或自願退票，導致原本可以免費改票、免費退票，變成要自己吸收；比較安全的做法是，先確認航空公司有沒有針對這次颱風發布「特殊退改規定」，再依照公告方式處理，如果是透過旅行社、訂票平台或機加酒買的，也要回原本購買的平台辦理。

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